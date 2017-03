A vivir el sueño americano

Hay escritos ríos de tinta sobre talentos díscolos que, amasando todo el talento del mundo, no han podido disfrutar del primerísimo nivel. No han sido capaces de saltar una barrera para la que hace falta mucho más que nacer con estrella. Cierto es que no hay una fórmula mágica para llegar a la élite, pero no levantar los pies del suelo y tener la cabeza amueblada parece la mejor receta. Y ahí Paola Expósito Díaz Delgado (Roquetas, 1999) parece tener mucho ganado. Es plausible tener una mente tan clarividente apenas habiendo soplado diecisiete velas y quizá sea esto lo que le hace dar pasos en firme en el deporte. Lo que comenzó como un hobbie puede acabar en una prolífica trayectoria. Aunque pensemos como ella y no adelantemos acontecimientos.

Las historias de cada persona están llenas de casualidades y la sucesión de ellas conforma una vida. Para no romper la excepción, Paola Expósito también tiene la suya. Su madre, en pos de una vida saludable, decidió inscribirla en el Club de Tenis de Aguadulce. "Al principio no me gustaba, pero cuando jugué más cambié de opinión y seguí", dice ahora con perspectiva. Este club, una fábrica de talento desde principios de los 90, comenzó a pulir este diamante. "Ya destacaba de pequeña por su facilidad para el aprendizaje técnico. Siempre ha sido muy disciplinada y ha aceptado con absoluta normalidad la carga de entrenamientos", explica Simón Carrillo, el que fuese su entrenador en sus inicios.

El currículum particular de la tenista roquetera está lleno de alegrías. También hubo derrotas, pero fueron las menos. Pista por donde ha pasado, pista en la que ha destacado. Este magnífico historial le llevó hace pocos años a formar parte del Centro de Alto Rendimiento de Sevilla. Un paso que le acercaba al profesionalismo y que fue gracias a la Federación Andaluza de Tenis. Ahora su dedicación es mucho mayor. "Enteno todas las mañanas de nueve a una. Antes entrenaba también dos tardes, pero ahora tengo que ir al instituto", afirma. Un sacrificio que le está permitiendo labrarse un nombre en el tenis femenino, es décima en la clasificación Júnior de España y trigésimo octava en el Absoluto Nacional, llegando incluso a conseguir un punto en el ranking WTA. Fue en Melilla en un ITF Futures 10000 y el recuerdo es más que gratificante. "Pasé una ronda y en la siguiente no pudo ser. Era mejor la otra", recuerda entre risas la protagonista.

Paola Expósito, miembro de una de las hornadas más memorables del tenis almeriense junto con Eva Guerrero, Silvia Vargas o María Dolores López; afrontará en unos meses su gran reto. "Decidí el verano pasado que irme a Estados Unidos era una buena experiencia y empecé a preparar unos exámenes, que ahora estoy haciendo", dice. Más allá de lo deportivo, la de Roquetas destaca por una seguridad abrumadora. "Allí me dan muchas facilidades con el tema de los estudios. Puedes jugar y sacarte la carrera al mismo tiempo. Eso aquí no se puede. Es una buena elección", razona sobre su decisión. Aún no sabe en qué Universidad hará el desembarco al otro lado del charco, pero sí sabe que podrá limar uno de los déficits con los que cuenta en nuestro país. "Jugar más torneos me vendría mejor, pero con los estudios tengo menos tiempo. En la competición es donde se aprende y donde se mejora", advierte Expósito, que pone por delante las ocupaciones que le da el Bachillerato. De hecho, dejó hace un tiempo de jugar torneos ITF por la distancia y se limitó a jugar los Nacionales, lo cual frena su progreso. "Ahora mismo estudiar es más importante que el tenis", asevera.

Sea como fuere, el deseo de esta aventura americana es máximo. "Tengo mucha ilusión y ganas de vivir una experiencia diferente. De saber cómo es el tenis allí, que me han dicho que es mucho por equipos. A ver cómo sale la cosa", cuenta.

Por más que su futuro se aclare, Paola no desvela su mira y mantiene los pies en el suelo. "Quiero terminar una carrera y haber disfrutado jugando en la Universidad en la que esté. Que la experiencia me sirva para el futuro. Aún queda mucho", interpreta con encomiable paciencia.

Con estos valores como guía para la vida y con referentes como Serena Williams o Angelique Kerber, estrellas de la WTA, poco le puede ir mal a Paola Expósito. "Juego al tenis porque me gusta. Si gano mejor, pero lo hago por placer. Para mí jugar es una diversión. En el momento que pierda no pasa nada, voy a seguir", asiente. Que así sea.