Una vuelta con todo por decidir

En horario matutino, el Club Deportivo Ejido vuelve a Santo Domingo para estrenar el presente año 2017. El histórico 2016 acabó con sabor irregular, después de una mala racha de juego y resultado que propició que los celestes dieron un paso atrás en sus aspiraciones de salvación y se situaran a muy pocos puntos de los cuatro últimos puestos. Sin embargo, lo importante es el camino andado y los 22 puntazos que tienen ahora mismo los ejidenses son un importante colchón.

Nada mejor que comenzar con brío esta segunda vuelta para rescatar la ilusión que es santo y seña de este equipo en su nueva etapa deportiva. A lo largo de la temporada, los de Alberto González han pasado por diferentes etapas y este bajón se supera con un buen resultado ante el Melilla. Está claro que el conjunto africano los va a poner en muchos problemas, como ya ocurrió en el primer partido de la campaña con victoria norteafricana por 2-0, pero el CD Ejido en Santo Domingo es capaz de doblegar a los mejores, como así viene demostrando.

Para el encuentro de esta mañana, cuya convocatoria dará a conocer Alberto González en el mismo vestuario dos horas antes de iniciarse, los celestes no podrán alinear al central africano Admonio por su expulsión frente al Lorca, así como el meta Álvaro que entra en la última fase de su lesión muscular, Adolfo que pronto pasará por el quirófano para ser operado de la rotura de su ligamento cruzado anterior de la rodilla y Dominique que no ha podido entrenar con normalidad durante los últimos días y que podría salir del club. El que ya ha salido hace unos días fue Pedro Mérida, que se marchó al Marbella. Su baja hace que los ejidenses quieran reforzar la delantera, aunque para hoy no hay novedades en la plantilla.