Agricultura, en jaque por las ayudas a jóvenes y por las de modernización

"La consejera (Carmen Ortiz) muestra poca sensibilidad con la agricultura de su tierra". Así de contundente se mostraba ayer el portavoz de Agricultura del PP-A en el Parlamento, Manuel Andrés González, quien, junto a la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, mantuvo un encuentro con los responsables de las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA a los que se les trasladó las medidas que el Grupo Popular andaluz pondrá sobre la mesa en materia de agua, relevo generacional y modernización de invernaderos.

El Grupo Parlamentario Popular Andaluz propone la revisión del Catálogo de agua para riego en Almería; según Crespo, Medio Ambiente debe dar posibilidades adicionales, dando un plazo extraordinario, para que los regantes tengan inscrito el uso del agua y puedan acceder a las ayudas, regularizando la situación. Esta iniciativa cuenta con el beneplácito de las organizaciones que consideran que Medio Ambiente está poniendo en riesgo explotaciones de más de medio siglo. Concretamente, Andrés Góngora, secretario provincial de Coag, recordaba la solicitud realizada para que Susana Díaz hable en el Parlamento dado que por parte de la Delegación Territorial no se da solución alguna.

Respecto a los jóvenes agricultores, el PP-A ha presentado una proposición no de ley para que se incrementen los fondos previstos en la convocatoria de 2016 dirigidos a la creación de empresas para jóvenes agricultores en un mínimo de 51 millones de euros y se resuelvan afirmativamente las solicitudes de ayudas que han sido rechazadas por falta de presupuesto o defectos subsanables. Según expuso González, en Almería sólo en torno al 10% de las solicitudes presentadas pueden acceder a las ayudas, "son cifras ridículas", uno de los motivos que se desprende de las palabras de Crespo es que los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) se destinan a playas y otros fines que no son la agricultura. De acuerdo a las palabras del portavoz de Agricultura: "El campo andaluz está envejecido", esta manifestación la fundamentó en que el 70% de los titulares de las explotaciones agrarias tiene más de 50 años y el 35% sobrepasa los 65, sólo el 9,4% tiene menos de 40 años. "Lo primero que debe hacer la Consejería es comunicar el presupuesto definitivo. Había un compromiso de la consejera de aumentarlo pero para cuándo. Los jóvenes están en una situación de incertidumbre y pedimos celeridad", decía Francisca Iglesias, secretaria provincial de UPA. Por otro lado, si la Junta no se pronuncia en breve respecto a las ayudas a jóvenes, los pertenecientes a Coag han manifestado, en las asambleas que la organización está celebrando, salir a la calle y movilizarse.

¿Qué sucede con las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias? Esta es otra de las cuestiones que está en el aire, ya que desde que se acabara el plazo de presentación de solicitudes en septiembre para las que no se incluían en olivar ni invernaderos, sino genéricas, ha pasado el plazo de seis meses sin que se hayan resuelto, o al menos comunicado. "Muchos agricultores están a expensas de la resolución para llevar a cabo mejoras, algunos con permisos de obras que caducan a los tres meses", dijo Iglesias. Para el representante de Coag, las ayudas a jóvenes y a la modernización son vitales y lo que hay que hacer es "reorganizar las partidas del PDR". Andrés Góngora recordaba que la presidenta de la Junta situó el empleo como eje central de su política en el discurso de investidura y en el pasado Día de Andalucía insistió en ello, por lo que los 2.000 millones de euros de este programa debe "usarlo para el empleo. Si se da la ayuda a un joven agricultor, eso es empleo directo al que hay que añadir los trabajadores que contrate".