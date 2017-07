Asempal 'radiografía' los principales retos de futuro de la empresa familiar

"Las empresas familiares se preparan para el futuro. Muchas de ellas están listas para tomar decisiones rápidas que supongan un cambio drástico en la gestión de la empresa y/o su estructura de propiedad. Para asegurar el éxito futuro y la buena ejecución de sus planes, los propietarios de negocios familiares están tomando medidas para impulsar la profesionalización de sus empresas". Esta es una de las principales conclusiones de la quinta edición del Barómetro Europeo de la Empresa Familiar, que se presentó recientemente en la sede de Asempal, en el marco de una jornada organizada por el Consejo de la Empresa Familiar de la confederación empresarial almeriense y KPMG Abogados.

Con el objetivo de analizar los retos de las empresas familiares de Almería, el evento reunió a un gran número de asistentes, que tuvieron la oportunidad de conocer aspectos fundamentales para la gestión, el patrimonio y la transmisión en la empresa familiar.

El barómetro mide cada año el nivel de confianza de los propietarios y directivos de empresas familiares, así como sus principales retos y preocupaciones ante el futuro. En esta edición las empresas vuelven a mostrar una fuerte resiliencia a las presiones externas y los desafíos. Para que su negocio crezca sus líderes confían, cada vez más, en dos factores clave: la innovación y el talento.

Luis Escámez Martín, vicepresidente de Asempal y coordinador del Consejo de la Empresa Familiar, fue el encargado de abrir la jornada resaltando el papel socio-económico de las empresas familiares en el tejido productivo de Almería, segunda provincia andaluza con mayor número de empresas familiares, (85%), y que además destacan por su rentabilidad financiera.

Buenos resultados, perspectivas positivas y fortaleza ante los desafíos del entorno. Así se muestran las empresas familiares españolas en esta quinta edición del barómetro. Aunque no están exentas de dificultades, sus proyectos de inversión confirman la importancia del crecimiento en sus planes estratégicos, recoge el informe.

Fernando Marcos Gómez, socio de KPMG Abogados, fue el encargado de presentar las conclusiones del barómetro, entre las que destacan la recuperación significativa de la confianza en la evolución de los negocios familiares, apoyada en los buenos resultados alcanzados en términos de facturación, empleo e internacionalización.

En el apartado de los desafíos, el barómetro apunta al aumento de la competencia, la incertidumbre y la disminución de la rentabilidad. El documento también refleja que el gobierno corporativo, los planes de sucesión y el control de la compañía son los tres principales factores que garantizan el éxito de una empresa familiar, que no es ajena a la enorme transformación que se está viviendo en el ámbito digital.

Durante la jornada, también se abordaron aspectos prácticos en la organización y sucesión de la empresa familiar, en una ponencia impartida por Manuel González Cerralbo, senior manager de KPMG Abogados, en la que se analizaron la incidencia en la misma de los distintos impuestos.

Los miembros del Consejo de la Empresa Familiar de Asempal debatieron los efectos que tendrá el llamado derecho de separación, que ha resucitado el polémico artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, en vigor desde el pasado 1 de enero, y por el que los socios minoritarios pueden dejar la empresa en caso de falta de distribución de dividendos. Una norma que ha creado confusión jurídica y que para las empresas familiares tienen una gran repercusión tanto en los modelos de gobierno como de gestión, como se reflejó en la ponencia a cargo de Carla Martínez de Ubago, senior manager de KPMG y de Augusto Llerena, asociado del departamento mercantil de la firma, quienes han destacado la importancia de una gestión preventiva para planificar los medios que eviten el conflicto.

En ocasiones, los propietarios de empresas familiares han de decidir si contratar a un CEO no perteneciente a la familia, por ejemplo, si no hay herederos o estos no quieren o no están preparados para tomar las riendas del negocio. Los defensores de esta estrategia aumentan cada año. Un 96% de los propietarios cree que contar con directivos externos resulta beneficioso para el negocio y un 87% ya los tiene desempeñando cargos directivos en su empresa.