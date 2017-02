Audi, primer aniversario en Huércal de Almería

Las instalaciones de Audi en Huércal de Almería celebran sus primer aniversario, un ejercicio que ha sido muy positivo tal y como señala, José María Morales, director de Comunicación y Marketing de Vera Import Grupo Empresarial y Audi. "Creemos que ha sido todo un acierto instalarnos en Huércal de Almería, punto estratégico para el sector de la automoción, siendo éste centro neurálgico para casi la totalidad de las marcas", detalla Morales, quien explica que la acogida por parte del cliente ha sido excelente, "tanto de los que ya teníamos en la provincia, como de los que provienen de otras marcas". Según el responsable de Marketing, históricamente, Audi ha poseído y posee un gran parque automovilístico en la capital, alrededores y zona del poniente y con estas nuevas instalaciones, Vera Import da cobertura a la demanda exigida, tanto para ventas, con las más modernas exposiciones para vehículos nuevos, como para taller con los sistemas de diagnosis de reparación y comunicación más avanzados. En estas instalaciones en el Polígono Industrial Venta Alegre, trabajan 20 personas, generando, además, un buen número de puestos indirectos.

En esta ubicación, los servicios más demandados por el cliente son la venta del vehículo nuevo y de ocasión, taller y recambios. "Como ya he explicado, gracias a la ubicación estratégica de las instalaciones, a la aceptación obtenida por parte del cliente y a la posesión de un destacado producto con una amplia gama de modelos que estará totalmente renovada para 2018, nos permite tener un tráfico de exposición por encima de la media nacional; convirtiéndonos así, en uno de los concesionarios de la red Audi más visitados".

Un dato que capta especialmente la atención de la empresa es el rápido aumento de pasos de taller para operaciones de reparación y mantenimiento. "Preveíamos un crecimiento más lento en esta área del negocio, pero gracias a la buena reputación que nos precede, avalada por el buen trabajo realizado en el resto de instalaciones del grupo durante más de 45 años, nos ha permitido experimentar este crecimiento de una manera organizada y bien estructurada. Somos conscientes de esta reputación y por ese motivo, en estas instalaciones tenemos implantados los más altos estándares de calidad, en todos los procesos. Todos ellos enfocados a la satisfacción del cliente", apunta Morales.

El grupo Vera Import está haciendo hincapié en los nuevos formatos de venta a través de Internet, si bien, según el responsable de Marketing, la nueva era digital, a día de hoy no es tan nueva y no queda tan lejos, "las empresas, en general, tienen que tomar conciencia de ello, lo que está sucediendo en su entorno más inmediato ya es una realidad constatada y quién no lo entiendan así, no será competitivo en un futuro muy cercano. Como consecuencia de ello, se verán abocadas más temprano que tarde y en el mejor de los casos, a un profundo proceso de reestructuración y transformación". En esta línea, sobre Vera Import, la primera medida que adoptó en este aspecto fue hace dos años, con la creación de una web, rápida, fácil e intuitiva. En ella, se puede hacer desde una simple consulta de horarios, direcciones o teléfonos, a otras como por ejemplo, configurar un vehículo nuevo, consultar disponibilidad de stock de vehículos de ocasión, pedir recambio original o la más utilizado por los usuarios, la de cita previa a taller.

"Hemos hecho propias las nuevas formas de interactuar con los clientes 2.0, siendo las RRSS como Facebook y Twitter las más utilizadas por nosotros como herramienta de comunicación directa. En ellas realizamos publicaciones diarias en las que informamos y mostramos a todos los clientes/usuarios, distintas noticias de interés relacionadas con la marca y con el concesionario, como pueden ser lanzamientos de nuevos vehículos, vídeos explicativos en streaming de modelos concretos, participaciones en eventos locales y provinciales, etc.".

Durante este tiempo el grupo ha sabido adaptarse a los constantes y rápidos cambios evolutivos en cuanto al contexto digital se refiere. "Prueba de ello es, que a partir de marzo del presente año, incorporamos a nuestra red de concesionarios Audi un novedoso formato de venta totalmente digital, siendo el mismo online en todos sus procesos, desde la configuración del vehículo, al pedido a fábrica o el pago". Pero Audi no se frena aquí, de acuerdo a las palabras de Morales, en postventa está realizando grandes esfuerzos para darle un nuevo enfoque digital. "Somos pioneros en la implantación de un nueva metodología de trabajo consistente en el seguimiento de la reparación del vehículo en tiempo real, mediante la grabación y posterior envío de un email con un enlace a un vídeo explicativo, en el que al cliente se le muestra e informa paso a paso todos los procesos por los que pasará su vehículo mientras esté en taller. Esta nueva herramienta digital también es empleada para mostrarle al cliente, de manera visual y sin necesidad de tener que desplazarse a nuestras instalaciones, la detección de alguna otra anomalía durante el proceso de reparación o la comunicación de alguna autorización de intervención sobre el vehículo. Con esta nueva herramienta y con este método de trabajo, conseguimos que el cliente sea el centro donde recae toda nuestra atención, propiciando así que la comunicación entre ambas partes sea más fluida y transparente".

José María Morales avanza que en estos momentos la empresa está trabajando en la implantación de un nuevo proyecto que le permitirá dar un paso más en el proceso de transformación digital de sus concesionarios. "Este proyecto consiste en humanizar el contexto digital, generar confianza y credibilidad y mejorar los procesos de calidad de una manera integral y multidisciplinar, siempre orientados al cliente. Le pondremos rostro a nuestros concesionarios y conectaremos a personas con personas, potenciando así nuestra presencia donde está buena parte de nuestros clientes, en la red".

Respecto a la firma Audi, en octubre presentó el Q2, que está superando todas las perspectivas. "Las ventas de este nuevo modelo están siendo muy superiores a las esperadas. Con la llegada de este SUV la marca Audi completa la familia de los Q. Un nuevo concepto de vehículo dispuesto a revolucionar su segmento, llegando a ser urbano, compacto, deportivo y dinámico. Catalogado como premium, será sin duda alguna uno de los modelos más vendidos de nuestra marca".

Para este año, la marca tiene preparada la llegada de dos nuevos modelos; de hecho, uno de ellos ya está presente en los concesionarios de Vera y Huércal de Almería. Este es el nuevo Q5. Un modelo SUV, renovado y equipado con los más avanzados sistemas de conectividad, Infotaiment, seguridad y confort. De él destaca su aspecto deportivo y su nueva tracción Quattro Ultra, la evolución de la tracción Quattro. La llegada del segundo modelo será en octubre y su presentación será por todo lo alto. Es el nuevo A8, nuestro buque insignia. Un modelo evolucionado hacia unos rasgos más deportivos, con acabados de altísima calidad y con una principal novedad, la conducción autónoma.