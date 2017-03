El cemento, la base del desarrollo

El cemento es un polvo gris de textura y consistencia parecida a la de la harina. Forma parte de nuestra vida y es un material omnipresente en todas las sociedades desarrolladas. Dicen que el cemento es el producto más consumido del mundo después del agua y a la vista está. Hospitales, carreteras, puertos aeropuertos, canalizaciones de agua, colegios, su casa, el cine, el bar, el museo o el teatro al que acudió el pasado fin de semana están hechos con cemento.

Si no hubiera cemento no habría vacaciones. Claro que tampoco existiría la fábrica, supermercado u oficina de correos, ministerio o ayuntamiento al que ir a trabajar. Sin cemento no nos haría falta tener coche (¿por dónde íbamos a conducirlo?). Tampoco podríamos usar una bici, ni siquiera por caminos, porque no existirían. ¿Con qué materiales se iban a poder fabricar bicicletas, dónde y para quién si tampoco se iban a poder distribuir?. No tendríamos una casa robusta en la que cobijarnos del frío o del calor. Con toda seguridad, tampoco podríamos dormir en una cama, comer en un plato, ni más variedad de comida que la que nos pudiéramos abastecer en nuestro entorno.

Es evidente que el cemento es un material omnipresente desde el mismo momento en que nacemos en un hospital hasta el día que, en el camposanto, nuestros familiares y amigos nos despiden de este mundo. Las sociedades desarrolladas lo son gracias a este polvo gris. En donde éste no tiene presencia por supuesto que hay vida, pero otra vida que a la inmensa mayoría de nosotros no nos gustaría tener que vivir

Como en todo en este mundo, el cemento tiene sus defensores y sus detractores, y probablemente, todos tienen alguna parte de razón en los argumentos que esgrimen. Sin embargo, en lo que todos coinciden es que con cemento se vive mejor y no solo mejor sino, inmensamente mejor.

La cementera de Gádor lleva décadas formando parte del paisaje de la provincia de Almería. Muchos son los habitantes del entorno que han trabajado, trabajan o tienen conocidos o familiares que han sido empleados de la planta. En su casi medio siglo de vida la instalación ha pasado por muy diferentes momentos, desde épocas de bonanza, en las que el cemento se vendía antes incluso de producirse a situaciones de crisis, como la que vive actualmente, donde la capacidad de producción es mucho mayor que el potencial consumo en la zona. La planta de Gádor ha pasado de ser uno de los mayores generadores de empleo de la zona a verse obligada a ajustar el número de trabajadores a las necesidades del mercado tanto interno como externo. En la actualidad, la fábrica atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. Al tremendo al letargo del consumo nacional (se ha desplomado un 80% en los últimos 10 años) se suma la feroz competencia de los mercados exteriores hacia donde la planta había destinado su producción en estos años de crisis. Las exportaciones empiezan a verse seriamente afectadas por falta de competitividad del cemento fabricado en España, consecuencia de una tarifa eléctrica mucho más elevada que la de los países de nuestro entorno.

A pesar de estas dificultades, la cementera de Gádor tiene la ventaja de integrarse dentro de la multinacional CEMEX de la que en ocasiones se puede servir para conseguir transacciones internacionales a través de su departamento de Trading mundial.

Formar parte de una multinacional tiene también otras importantes ventajas. Una de ellas es participar de una estrategia y una política común, en este caso basada en tres pilares fundamentales: la seguridad de sus empleados, el respeto al medio ambiente y el enfoque en el cliente. Ninguno de estos ejes básicos es más importante que los demás y todos ellos son condición sine qua non para todas las instalaciones de CEMEX en el mundo y por ende para la de Gádor.

Cero accidentes es el objetivo en seguridad para cualquier centro de trabajo de CEMEX en el mundo y en España el esfuerzo para conseguirlo se redobla cada año. En 2016 los empleados recibieron más 42.000 horas de formación en seguridad, casi el doble de la que se impartieron en las empresas españolas. El índice de accidentes también fue inferior a la media, pero el objetivo Cero Accidentes no entiende de medias, es uno común y se trabaja para alcanzarlo y mantenerlo en el tiempo.

Cualquier proceso industrial produce un impacto en el entorno y la cementera, consciente de ello, dedica recursos, tiempo y dinero a que su huella medioambiental sea la menor posible. La "Regla de las tres Erres", Reducir, Reutilizar y Reciclar es la máxima que rige todo el proceso de fabricación, desde la extracción de la materia prima hasta en la energía que se consume para producir. "Hoy en día", explica Francisco Hernández, el director de la planta, "somos extremadamente respetuosos con el entorno y si podemos fabricar nuestros productos con materiales reciclados procedentes de otros procesos industriales o de derribos no nos lo pensamos dos veces, siempre y cuando nos permita mantener la calidad de nuestros productos". Reducir el consumo de recursos naturales es prioridad en la compañía, ya que "solo tenemos un planeta, los recursos son limitados y estamos obligados a dejarles a nuestros hijos la mejor herencia posible", subraya.