BiorizonBiotech informa en Hungría de bioestimulantes a base de microalgas para el agro

La empresa almeriense BiorizonBiotech ha participado en el 8º Simposio sobre Microalgas y algas marinas, celebrado en Hungría bajo los auspicios del Proyecto H2020 Sabana de la UE, del que participa la firma española como partner.

A invitación de la organización, la participación de BiorizonBiotech, representada por Joaquín Pozo Dengra, se ha basado en una comunicación oral titulada "Microalgae-based biostimulant. Application in intensive agriculture". El Proyecto europeo Sabana es un trabajo conjunto de cinco países, España, Chequia, Italia, Alemania y Hungría, y concluirá en noviembre de 2020. BiorizonBiotech forma parte del pool de 10 empresas y entidades que han obtenido respaldo financiero europeo (10,6 millones de euros) para trabajar en un modelo sostenible para la producción de microalgas bajo el concepto de biorefinería a partir de fuentes renovables de nutrientes.

El "8th Symposium on Microalgae and Seaweed Products on Plant/Soil Systems", acogido por la Facultad de Agronomía y Ciencias de los alimentos de la University West Hungary de la ciudad húngara de Mosonmagyarovar, ha congregado en este encuentro internacional a gran parte de los mejores expertos mundiales en el campo de las microalgas y de las algas marinas.

Coincidiendo con este encuentro científico tuvo lugar la reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto Sabana en el que las empresas y entidades participantes informaron del avance del proyecto. Se acordó, entre otros temas, una próxima reunión informativa a celebrar en Alemania en el próximo mes de diciembre.