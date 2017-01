Coag pide una "regulación" para "no depender del frío"

Coag Almería aprovechó ayer la visita de su secretario general nacional, Miguel Blanco, a Almería, para ofrecer una charla en la trigésima edición de las Jornadas Técnicas Agrícolas de Consumomar, para analizar la situación de la horticultura en la provincia y explicar las propuestas que la organización agraria ha puesto sobre la mesa al Ministerio de Agricultura para esta legislatura.

Blanco, que lleva al frente de Coag en España desde marzo de 2012 (fue reelegido en mayo de 2016), como recordó Andrés Góngora, secretario provincial de Coag en Almería, criticó la "desregulación total de los mercados" que se está llevando a cabo en la Unión Europea, dejando de lado la política de preferencia comunitaria, lo que está provocando "volatilidad en los precios y desequilibrio en las rentas".

Como la política de ayudas de la PAC no tiene en cuenta a las frutas y las hortalizas, recordó Blanco, cuyos incentivos vienen vía fondos operativos, solicitó empezar a atrabajar ahora que se empieza a plantear la nueva PAC, más allá de 2020. Miguel Blanco desgranó una serie de medidas para regular la cadena agroalimentaria en la medida de lo posible. Entre ellas, destacó la mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria, que se puso en marcha en 2013, para que tome "velocidad de crucero, no sólo a través del Código de Buenas Prácticas, al que no se ha adherido ninguna empresa de comercialización de Almería ni gran parte de la distribución".

Para ello, pidió la implicación de las comunidades autónomas, para una mayor coordinación entre ellas y el Estado; que se erradique la venta a pérdidas; la extensión de contratos a todos los sectores; que se respeten los plazos de pago; mejorar el régimen sancionador; y modificar las normas en materia de competencia para que haya excepciones en la regulación de sectores sensibles como las frutas y las hortalizas.

Blanco abogó por un sistema más ágil y óptimo de actuación de los mecanismos de gestión de crisis y criticó el Acuerdo Comercial entre la UE y Marruecos porque sigue entrando producto que viene del Sahara, a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo del pasado 21 de diciembre, por lo que solicitó que se endurezcan los controles en origen (Marruecos) y en frontera. Además, añadió que se produce una competencia desleal al utilizar Marruecos mano de obra cuyo coste por jornada es equiparable al de una hora en Almería, con salarios de 70 céntimos la hora en este país.

También expresó su deseo de que el Brexit no se lleve a cabo porque Reino Unido es el tercer destino agroalimentario de España y el cuarto de Almería, aunque espera que el acuerdo entre la UE y EEUU no llegue a buen puerto gracias a las políticas proteccionistas de Donald Trump.