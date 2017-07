Coexphal reclama agua para el Bajo Andarax

La Comunidad General de Usuarios del Bajo Andarax debe dar los pasos administrativos y materiales necesarios para acceder al agua desalada. Este agua debe sacar de la desesperada situación a los regantes del Bajo Andarax.

Coexphal considera que las distintas Administraciones han hecho un esfuerzo para que este agua de calidad esté a disposición de los agricultores y deben ser las instituciones del regadío las que, en este momento, se hagan cargo y estén a la altura del gravísimo problema.

No podemos seguir actuando como en el pasado y debemos asumir las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad, los consumidores y el mercado. No sirven excusas de mal pagador para no acometer la cuestión con grandeza de miras, asumiendo las responsabilidades que a cada uno nos corresponden.

Todos los que conocemos el sector hortícola sabemos que sin el agua desalada no se podrá comenzar la campaña próxima con garantías. Los responsables de la actual situación deben adaptarse a los nuevos tiempos y a la urgencia de la coyuntura. No basta con culpar a los demás de las propias responsabilidades, abandonos e ineficacias. De no ser así, Coexphal continuará adelante para resolver esta carencia de agua lo antes posible dentro de los plazos requeridos por las obras y trámites legales.