Convención de Distribuidores de Asia-Pacífico de Grupo Cosentino en Australia

Grupo Cosentino ha celebrado esta semana una nueva edición de su Convención de Distribuidores de Asia-Pacífico, que reúne a los principales clientes, responsables de las empresas distribuidoras de Cosentino, y al equipo propio de la compañía para esta región. Bajo el título "APAC Summit 17", la Convención ha tenido lugar del 5 al 8 de marzo en Cairns, al noreste de Australia en el estado de Queensland, y reunió a 90 participantes procedentes de 10 países diferentes de la región. Bajo el lema "At the Top with Cosentino", este año las jornadas, además de para revisar las principales estrategias de negocio y novedades de producto de la multinacional, han servido también para reforzar la imagen de liderazgo y vanguardia de Cosentino asociada a la campaña "Tops on Top de Silestone protagonizada por Cindy Crawford.