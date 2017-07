"Deseo el tren de mercancías para Almería, me sumo a la plataforma por el tren"

Nació en Obéilar, Granada, en el año 1964. Es una política conocedora del campo almeriense, ya que fue consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía desde abril de 2009 hasta mayo de 2012. Fue, también, consejera de Gobernación de la Junta y diputada del Parlamento de Andalucía. Desde las últimas elecciones europeas es eurodiputada del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, donde es vicepresidenta de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Forma parte, además, de la comisión de Pesca y de la delegación para las relaciones con Mercosur.

-¿Por su lugar de nacimiento y por su trabajo anterior de consejera, quizás sea una de las eurodiputadas que mejor conozca Almería?

Cuesta mucho trabajo la penetración de las mujeres en la agricultura, aunque ha habido mucha evolución"No me gusta que se culpe al sector pesquero de ser el causante de todos los problemas del Mediterráneo"Para mí es fascinante ser eurodiputada porque las decisiones agrarias y pesqueras se toman aquí, no en Madrid"

-Me siento muy ligada tanto personalmente como profesionalmente a Almería y me encanta. Ningún eurodiputado conoce y quiere como yo Almería. Soy de Granada y por mi cercanía geográfica y luego por mi actividad profesional tengo y he tenido muchos lazos con la provincia.

-Trabajó en Almería, ¿no es así?

-Yo empecé a trabajar en El Ejido. Mi primer trabajo en el sector agrario fue en Almería, me gustó y me enganchó este sector.

-¿Ha visto algún cambio en Almería desde sus años de consejera de Agricultura hasta ahora?

-Desde que conozco Almería se ha producido una gran transformación de la ciudad y de la provincia. No se si exactamente en esos años, pero va siguiendo esa evolución positiva. Yo recuerdo que Almería no era una ciudad nada bonita hace dos décadas, sin embargo ahora está muy cuidada y a mí me parece una ciudad espectacular.

-¿Y económicamente?

-A pesar de las dificultades, ha habido una gran evolución en los sectores agrarios. A mi me molesta cuando dicen ¡cuanto plástico! ¡que feo! Un bosque puede ser más bonito pero yo identifico todo esto con riqueza y posibilidad de seguir viviendo en su territorio. Además, cada vez más el agricultor y la sociedad son más cuidadosos con los temas medioambientales.

-¿Qué cree que necesita el sector para continuar con la evolución?

-Almería está cambiando, mejorando, pero necesita apoyo en infraestructuras. Hay gente de la sociedad civil que está trabajando mucho por su tierra y deseo que Almería tenga el tren de mercancías, me sumo a la plataforma por el tren. El tren deja menos huella de carbono medioambiental que otros transportes y no se trasladarán tantos camiones como actualmente. Almería es la provincia con uno de los mayores pesos en actividad agraria en Andalucía y junto con la costa granadina son muy competitivas en agricultura, no podemos olvidar que entre el 85% y el 90% de la agricultura se comercializa dentro de Europa, con una gran competitividad durante 8-10 meses al año.

-¿Dígame una zona de la provincia que le guste visitar?

-Me encanta el Cabo de Gata, me encanta la Isleta del Moro, Aguamarga, Níjar, y su costa. He ido mucho de vacaciones ahí.

-Ahora que pasa la mitad de la semana fuera de España, ¿le faltan los productos españoles?

-Afortunadamente voy y vengo a Andalucía todas las semanas y puedo disfrutar de la gastronomía de nuestra tierra. La gastronomía de Bruselas es peor, nada tiene que ver con la de Almería, Andalucía o la española en general. La variedad del pescado que tenemos en Almería … ese Gallo Pedro, espectacular, o los pescados de roca, aquí hay muy poca variedad de pescado.

-¿Qué es lo que más echa de menos?

-Estar más en mi tierra, aunque me gusta mucho este trabajo porque es apasionante. Tener la oportunidad de debatir con gente de 28 países y 24 idiomas es un reto. Discutir y poder tomar decisiones es muy gratificante, pero echo de menos estar más tiempo en mi tierra.

-¿Cómo ve a la mujer en la agricultura?

-Cuesta mucho trabajo la penetración de las mujeres en la agricultura, aunque ha habido mucha evolución sobre todo de personal técnico pero en las juntas directivas de las cooperativas solo hay hombres. Hoy día hay que esforzarse en hacerlo más fácil y ayudar a que un día el presidente de una las grandes cooperativas sea mujer.

-La misma situación se vive en la pesca.

-Es cierto, no es habitual armadoras de barco, hay algunas que yo conozca en la zona de Cádiz y Galicia pero también es verdad que no contribuye el que sea un sector que está yendo a menos, que ha perdido empleo.

-¿Está muy presente en Europa el Mar Mediterráneo?

-Sí, es un mar que está sufriendo mucha presión y eso se está viendo en la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Hemos tenido un debate muy interesante en el Parlamento sobre estos temas. Yo hice algunas enmiendas porque no me gusta que se culpe al sector pesquero del causante de todos los problemas del Mediterráneo.

-¿A qué se refiere?

-El Mediterráneo es un litoral en el que se ha construido urbanísticamente una barbaridad, se ha abusado, el transporte marítimo se ha incrementado un 40% en los últimos 10 años. Hay una serie de acciones más allá de la pesca.Yo he pedido que la Comisión presente unapropuesta para el sector pesquero del Mediterráneo pero no de espaldas al sector sino con diálogo con el sector.

-Lleva muchos años dedicada a la Política, ¿volverá al sector privado?

-Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en la política. Empecé de concejala, luego diputada en el Parlamento de Andalucía y consejera y cuando pensé que estaba cerrada mi etapa política, el partido me ofreció la oportunidad de estar cinco años de eurodiputada.

-¿Cuál es su balance de estos años?

-Para mí es fascinante porque las decisiones agrarias y pesqueras se toman aquí y no en Madrid, ni en Andalucía. Me gusta estar en el sitio donde se toman las decisiones, contribuir a ellas y poder representar a mi tierra en eso.

-De todo este trabajo realizado en Europa, ¿cuál considera su mayor logro?

-No se si se puede hablar de logros, pero si de pequeñas batallas. Yo me siento muy orgullosa de haber contribuido con otras personas a hacer ver que tenemos que poner una normativa europea de cadena alimentaria, no podemos cerrar los ojos ante el precio que recibe el agricultor por un kilo de tomate o pimiento. En la cadena hay muchos eslabones, y no debe ser el agricultor el que pierda, hay que regular esa cadena.

-¿Cuándo cree que saldrá adelante esta normativa?

-El comisario ha dicho que va a presentar en otoño esta norma reglamentaria, si sale adelante, será muy importante porque se reforzará al agricultor.