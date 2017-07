Extenda gesta una misión comercial en Polonia para el sector agrícola

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda, dependiente de la Junta de Andalucía, convoca la participación del sector hortofrutícola en la próxima misión comercial directa a Polonia, concretamente a Varsovia y Cracovia, que tendrá lugar del 25 al 29 de septiembre. El plazo de admisión de solicitudes concluye el próximo 7 de julio. Esta misión contará con el apoyo de la Oficina de Extenda en Varsovia.

Polonia es uno de los mayores consumidores de frutas y hortalizas en toda Europa del Este.Esta demanda no se consigue satisfacer con la producción local y las importaciones de productos frescos han estado creciendo durante los últimos años. Es el caso de las compras a España en general y a Andalucía en particular que son el origen de la mayoría de las hortalizas consumidas. Los productos más demandados por los importadores locales son, sobre todo, los representados por la oferta típica de la zona almeriense, como tomate, pepino, pimiento, etc. Por otro lado, en el apartado de frutas, se buscan cítricos (limones, naranjas, mandarinas), así como uvas o fresas. Cada vez hay más interés por productos orgánicos ya que el poder adquisitivo y la consciencia del consumidor local progresa continuamente.