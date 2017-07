Juan Cabeo aboga por una CASI que trabaje el tomate directamente en campo

Continúa la cuenta atrás para las elecciones por asaltar la presidencia de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI). En esta ocasión es Juan Cabeo González quien explica cuál es su visión actual de la entidad y sus proyectos para revertir una situación que considera "preocupante".

Con una experiencia en el campo de más de 20 años, la filosofía de Cabeo pasa por trabajar sobre seguro, con solvencia. "Yo no debo nada a nadie y creo que esta es una de las claves". A su juicio, al socio se le aprieta mucho, pero no recibe lo que debería a cambio, por lo que apuesta por una mejor comercialización. "La cooperativa se ha endeudado y quiero sanearla. Cada día más se le está apretando al socio, se le exige más tanto en comercialización, muestreos... es demasiado. Cada vez hay menos margen", explica el candidato, quien indica que "se están haciendo unos estríos que son exagerados, injustificados, que están llevando al socio a bajar mucho en ventas".

Para Cabeo esta situación es responsabilidad total de la gestión actual de la cooperativa, que también apunta a los altos precios de los suministros para los socios.

En este sentido propone " trabajar directamente los tomates en campo y hacer un control de calidad directamente allí, además de realizar el envasado".

Otro de los problemas que detecta es la falta de medios técnicos de los peritos de la cooperativa, que "no pueden realizar su labor como la tienen que hacer. Y ese es el primer paso para conseguir un tomate de calidad 100% y no se está haciendo.

"CASI está poniendo muchas trabas para que todo vaya a comercialización, y no favorece la subasta", dos modelos por los que apuesta el candidato. Además, reconoce que se echa en falta una mayor transparencia y que se cuente con el socio para todas las decisiones importantes. "Los socios pidieron en una asamblea anterior que las cuentas se vieran por secciones y no dejaron. Hay un ocultismo importante de cómo va la cooperativa. No se informa de las inversiones que se hacen", denuncia.