Materiales de Cosentino en 'Tu casa a juicio Vancouver'

Grupo Cosentino ha hecho su debut televisivo en Canadá con su aparición en el docu-reality de Divinity 'Tu casa a juicio Vancouver'. En 'Love it or List it Vancouver' (conocido en España como 'Tu casa a juicio Vancouver'), los propietarios canadienses de casas que ya no se ajustan a sus necesidades se enfrentan al difícil dilema de venderlas o no. Hay dos equipos, por un lado la interiorista Jillian Harris hace todo lo posible para remodelar la vivienda y crear ambientes que enamoren, mientras que el agente inmobiliario Todd Talbot les muestra casas alternativas que puedan satisfacer todas sus demandas, para que los dueños se olviden de su hogar y se muden definitivamente.

La co-presentadora de este entretenido docu-reality se enfrenta casi siempre con el reto de tener que renovar la cocina para abrirla al resto de áreas sociales. Y desde Grupo Cosentino contribuyen aportando materiales para la encimera o el antepecho del área de cocción. La compañía aplica desde el clásico y elegante granito de Sensa, muy del gusto del público canadiense, hasta Silestone.

Los norteamericanos están habituados a tener casas con jardín y cuando quieren habilitar una cocina exterior las mejores superficies de cocina son de la marca Dekton. Ésta también puede aplicarse en fachadas, suelos o, como ocurrió en una de las entregas, en la boca de una chimenea (Jillian seleccionó el modelo Aura). Los propietarios, en el programa, decidieron seguir viviendo en su recién remodelado hogar.