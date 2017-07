Mercadeo político del agua

No caben las excusas. Almería se está secando a pasos agigantados y es precisamente del agua de la que depende su principal motor económico, la industria agroalimentaria, y esa es la peor de las incertidumbres por las que puede pasar hoy la provincia. Y todo ello por falta de voluntad o valentía política. O por lo menos así lo entienden los representantes del tejido empresarial almeriense, Diego Martínez Cano, presidente de la Cámara de Comercio, y José Cano, presidente de Asempal, que ayer dijeron basta ante un déficit hídrico que tiene como base solo las razones políticas. De hecho, hablan de "déficit Polhídrico", de político e hídrico, y que aseguran asciende a un total de 191 hectómetros cúbicos que hoy se podrían estar aprovechando pero que son inexistentes por falta de responsabilidad.

"El problema es que sabemos que hay agua suficiente. Que si sumamos todos los recursos hídricos se podría aportar el agua que Almería necesita. Por tanto, el problema reside, creemos, en que no estamos reman en la misma dirección. Y tenemos que evitar que la gestión hídrica esté politizada", subrayaba ayer José Cano, quien mostró su hartazgo ante esta situación y aseveró que "si cada administración hace lo que tiene que hacer, Junta y Gobierno Central, Almería tendría el agua suficiente. Que paren de tirarse la pelota y miren lo que cada uno tiene que hacer, lo que le corresponde. Para reivindicar y exigir de unos u otros ya estamos nosotros". "Actualmente se está creando una concepción social sobre la necesidad de que llegue el ferrocarril a la provincia. Se está trabajando duramente. También para que se termine la autovía. Pero, realmente, y eso que hablamos del elemento vertebrador número uno, el agua, no existe esa concepción ni mentalidad, y por supuesto tampoco se está dando ese trabajo", explicaba el presidente de la Cámara. "La Junta de Andalucía tiene deberes que hacer. Ahora tenemos un consejero de Agricultura almeriense que conoce perfectamente la provincia y sus necesidades, y confiamos en que sea capaz de ir avanzando sobre estos años perdidos para que Almería pueda ir compensando su déficit hídrico. Por otro lado, en el Gobierno Central tenemos al portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, donde también tienen muchos deberes que hacer. Creo que son conscientes de lo que pasa pero tienen que actuar. Les pedimos valentía política y también institucional", subrayó.

Martínez y Cano se han valido de los datos recopilados por la recientemente creada Mesa del Agua para esclarecer cuáles son esas promesas incumplidas en materia hídrica de las administraciones y que suman hasta casi 200 hectómetros cúbicos de agua al año que la provincia de Almería está dejando de utilizar por decisiones políticas, o más bien por falta de ellas.

Suspensión Trasvase Negratín-Almanzora

1Del Trasvase Negratín-Almanzora dentro de un mes se van a perder 43 hectómetros cúbicos porque se va a llegar al nivel mínimo del pantano. A partir de ahí, si no hay un permiso especial, no se va a trasvasar más agua. El trasvase está ahora mismo en el aire, y solo se han trasvasado 7 de los 50 hectómetros cúbicos que hay concedidos al año. "Hay que garantizar el trasvase de agua Negratín-Almanzora autorizado para este año aunque la cuenca esté por debajo de un 30% de su capacidad. De no ser así, esta medida no se llevaría a cabo en caso de no superarse este mínimo de agua, afectando a más de 24.000 hectáreas de 10.000 regantes que suman un total de 20.000 empleos. Si estamos hablando de una situación dramática para el Levante, creo que es más que razonable que se hiciera la actuación administrativa correspondiente para que se pudieran sacar esos 43 hectómetros cúbicos".

Suspensión trasvase del Tajo-Segura

2"Hay otros 15 hectómetros cúbicos del trasvase del Tajo-Segura que también se van a perder aunque hay una ley que garantiza ese caudal, pero se necesita de un permiso político", apunta Diego Martínez Cano.

desaladora del bajo almanzora sin servicio

3La desaladora del Bajo Almanzora también ha perdido 15 hectómetros cúbicos desde que quedara fuera de servicio por las inundaciones de 2012. Esta y las dos cuestiones anteriores pertenecen a decisiones que tiene que tomar el Partido Popular, que es quien las debe llevar a cabo. Es decir, trabajar para que el Gobierno tome esas decisiones.

ausencia tratamiento terciario en níjar

4El resto de peticiones de los empresarios en materia de agua corresponden a la Junta de Andalucía. En este caso, existe el retraso en la nueva depuradora de Níjar desde hace más de diez años, por lo que se pierde casi un hectómetro cúbico en ramblas y sin aprovechamiento.

Ausencia ampliación en desaladora carboneras

5En la desaladora de Carboneras se necesita incrementar la producción del caudal en 18 hectómetros cúbicos y por el momento no se contempla ninguna ampliación.

Campo de tabernas

6Los presidentes de los empresarios almerienses apuntan a 5 hectómetros cúbicos por año que se están dejando de aprovechar por la no concesión de nuevos cambios de uso en el Campo de tabernas.

corte de agua en el bajo andarax

7En el Bajo Andarax faltan 8 hectómetros cúbicos dado un corte de agua a los regantes que "también viene por una decisión política y que está en manos de la Junta de Andalucía. Hectómetros cúbicos que en la actualidad se están tirando".

tratamiento terciario en roquetas y el ejido

8Todas las aguas depuradas de Roquetas, Vícar y El Ejido son otros 10 hectómetros cúbicos. "Todo esto corresponde a la Junta de Andalucía, todo lo que son los EDAR, el aprovechamiento de las aguas residuales, son competencia ce la Administración Autonómica, pero claro, no se hacen las inversiones".

PLANTA DESALOBRADORA EN BALSA DEL SAPO

9En la Balsa del Sapo se está pendiente de la construcción de una desaladora donde se podrían aprovechar 8 hectómetros cúbicos al año y además los agricultores están dispuestos a hacer la inversión para luego tener un retorno en el tiempo.

sin autorización en acuífero superior

0Existe la presencia de 10 hectómetros cúbicos en el acuífero superior del Poniente, ya que actualmente es excedentario y no se aprovechan.

pérdidas por filtraciones en benínar

qEn el Pantano de Benínar había disponibles 3 hectómetros cúbicos que no llegan a la Vega de Adra por falta de concesión para el riego solicitada hace más de veinte años . Y también este pantano tiene grietas detectadas que le hacen perder 4 hectómetros cúbicos que se van por el subsuelo.

conexión presa de rules-pantano benínar

wFinalmente "y también lo más importante" es la Presa de Rules, que podía dar 50 hectómetros cúbicos al año, "pero hace falta que haya una autorización administrativa para la conexión Rules-Benínar que pasó ya por los tiempos de Felipe González cuando se puso en marcha esta iniciativa. Por aquel entonces hubo una manifestación del pueblo de Motril contra este proyecto, cuando realmente se está viendo que ellos solo necesitan 60 o 70 de los 150 hectómetros cúbicos de los que disponen por año".