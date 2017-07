La Mesa del Agua se reunirá con Sánchez Haro y Fiscal en julio

Situación crítica en el Almanzora y en el Bajo Andarax para el riego

Las zonas más afectadas por las necesidades hídricas en la provincia según la Mesa del Agua se concentran en el Almanzora y en el Bajo Andarax, donde los problemas de riego para la siembra pueden ser insostenibles entre mediados de agosto e inicios de septiembre, de no revertirse la situación. Sobre la comarca del Almanzora, se cierne la amenaza de que si la cuenca del Guadalquivir contabiliza unas reservas interiores al 30%, no habrá agua para el pantano del Negratín, una situación que puede darse "en dos meses", calcula José Antonio Fernández. Sobre el corte de agua en el Bajo Andarax, Fernández no discute las razones legales, pero no entiende cómo se hizo sin una alternativa, pues el agua que anunció la Junta de la desaladora de Carboneras, que solicitaron hace un mes, aún no han obtenido respuesta.