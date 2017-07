Nuevo 'encontronazo' entre Almería y Murcia por el vídeo de Hortiespaña

Vuelta la burra al trigo. La herida entre los productores de frutas y hortalizas almerienses y murcianos no termina de cicatrizar. Desde la constitución formal de la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas (Hortiespaña), una vez obtenido el rango de organización de ámbito nacional, en agosto de 2016, han sido varios los 'encontronazos' entre los exportadores hortofrutícolas almerienses y los murcianos, que desde entonces ya se mostraron en contra de esta interprofesional, pues consideran que no cuenta con el peso específico suficiente como para representar a todo el territorio nacional.

Por su parte, desde Hortiespaña, su presidente, Francisco Góngora, siempre ha mantenido que "la puerta está abierta" para los productores murcianos, invitándoles a que se unieran al proyecto y así conformar una entidad aún más fuerte.

Tras meses en los que parecía que las aguas habían vuelto a la calma, la campaña de imagen que ha impulsado Hortiespaña para poner en valor los invernaderos y desmontar los falsos mitos que existen en torno a la producción intensiva bajo plástico, anunciada a finales de abril, ha vuelto a poner de relieve las diferencias existentes entre las dos partes. El vídeo que muestra las bondades de los invernaderos, lanzado a las redes sociales hace unos días y que se ha hecho viral, ha sido el detonante, ya que sólo hace referencia de forma expresa a "los invernaderos de Almería y Granada", lo que ha crispado nuevamente los ánimos de Proexport, que critica que no se nombra a las explotaciones de Murcia ni tampoco a las de Alicante o Canarias, "lo que demuestra que Hortiespaña no es nacional, aunque se lo haya hecho creer al Ministerio; sólo representa los intereses andaluces", afirma Fernando Gómez, director general de Proexport.

Francisco Góngora no entiende su actitud: "¿Ahora se preocupan de Hortiespaña? Esta campaña está financiada por los integrantes de Hortiespaña, estuvimos el año pasado en Murcia hablando con ellos para convencerles, por enésima vez, pero no quieren entrar, lo único que hacen es poner zancadillas; nosotros somos invernaderos solares, sostenibles y no utilizamos fuentes fósiles de energía. Aun así, las puertas continúan abiertas", asegura.

Góngora señala también que el vídeo que se ha vuelto viral y por el que han recibido, incluso, la felicitación del director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Fernando Burgaz, aún no es definitivo. La idea es presentar el oficial en Fruit Attraction, y sin cambiar el pasaje que cita a Almería y Granada.