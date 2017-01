Ortiz pide cautela ante el estudio sobre el impacto de acuerdos de libre comercio

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, defendió ayer en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios la conveniencia de mantener el paquete lácteo a nivel de la Unión Europea más allá del 2020.

Durante la reunión del Consejo Consultivo analizó también el estudio de la Comisión sobre el impacto acumulado de los acuerdos de libre comercio en relación con los productos agrarios. La consejera pidió que las conclusiones de este documento se tomen con "mucha cautela", ya que no contempla el efecto de la desaparición de medidas de tipo no arancelario como, por ejemplo, las barreras sanitarias y fitosanitarias. Ortiz destacaba que, si bien estos acuerdos pueden ser positivos para la economía y el empleo en general en la Unión Europea, no resuelta tan evidente en el estudio que la agricultura obtenga "un saldo global positivo". Por esta razón, la titular de Agricultura considera que, entre otras medidas a tener en cuenta, los impactos sectoriales negativos deben minimizarse y es preciso que exista "algún nivel de protección para los productos sensibles".