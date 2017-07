Pepa Miras aboga por dar todo el protagonismo a los socios de CASI

No vengo a presentar una candidatura. Me reúno con los socios para que conozcan mis proyectos, sí, pero sobre todo porque quiero saber cuales son sus problemas y necesidades para tenerlas en cuenta y, si llegara a la presidencia, hacer todo lo posible para darles solución", con esa humildad se presentaba ayer Pepa Miras, candidata a las elecciones la presidencia de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI), ante los socios.

Un acto que más que oficial fue una reunión, tal y como ella lo había proyectado. Sin grandes alharacas, pero con mucha cercanía, Miras desglosó ante los agricultores de la cooperativa su visión de un modelo donde quiere que ellos sean los protagonistas. "Quiero hacer una llamada a la responsabilidad del socio, que tiene que oírse, ya que la CASI es su casa, su vida, un invento que hicieron nuestros antepasados con mucho esfuerzo para regalarnos una maquinaria que resolvía los problemas del agricultor", manifestó.

Para la candidata, la gran cooperativa de la capital es la mejor herramienta con la que cuentan sus productores y considera que ahora mismo no se está sabiendo mantener y requiere de ser reflotada. Para ello, ve necesaria una firma más eficiente y menos costosa para sus socios. Además, "tenemos que apoyar la subasta. Hay que seguir creando y apoyando la comercializadora, porque es la otra vertiente, pero siempre modernizando los procesos. Tenemos que irnos al carro de la evolución y hay que proyectarse. Eso se consigue con la búsqueda de soluciones, y entre ellas está modernizar las técnicas de venta".

Por otro lado, tiene muy claro que para una buena gestión de la cooperativa de estas dimensiones es necesario rodearse de los mejores profesionales. "Tengo que vigilar que los intereses del socio estén cubiertos por ellos y por eso necesito a los mejores". Clave para Miras es también la transparencia, uno de los principales pilares en los que se sustentaría su proyecto cooperativa. "Aquí no pueden haber derramas que no sean consentidas, ni inversiones que no sepamos su retorno. Quiero total transparencia con los socios. La comunicación diaria es esencial".