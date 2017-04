Septime gana el premio 'Restaurante Sostenible 2017' patrocinado por Silestone

Silestone by Cosentino ha colaborado una vez más con la gran gala en la que se dan a conocer Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. Se trata sin duda de uno de los eventos más importantes, a nivel mundial, que se celebran en el sector de la alta cocina, y en la que la compañía Cosentino no ha querido faltar. En esta edición de 2017, Silestone by Cosentino ha sido sponsor oficial de encimeras para el evento y ha patrocinado el premio Restaurante Sostenible 2017, recaído en el restaurante Septime (París, Francia). Simon Honan, Gerente de Cosentino Melbourne (Australia), ha sido la persona encargada de entregar el galardón al ganador. El espectacular evento ha tenido lugar, por primera vez, en Australia. El histórico Palacio Real de Exposiciones de Melbourne ha acogido la gran cita del año para la gastronomía mundial, reuniendo a los chefs más importantes e influyentes del mundo, a numerosos profesionales del sector de la gastronomía, y a los principales medios de comunicación e influencers internacionales. Por séptimo año consecutivo, Cosentino ha suministrado diversas encimeras de Silestone® al acto, aportando belleza y funcionalidad, y mostrando una vez más su apoyo incondicional al mundo de la cocina. Con la participación en esta ceremonia, Silestone refuerza la actividad de su actual campaña de imagen "Tops on Top", que vincula a la marca con los líderes y figuras más destacadas a nivel global de diferentes ámbitos como el deporte, la cultura, la moda, la arquitectura o, como es este caso, la gastronomía.