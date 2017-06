UGT anuncia un "otoño movido si el Gobierno no entra en razones"

Que se cumplan y firmen los convenios colectivos, que suban los salarios y pensiones a la par de los precios, que lleguen las infraestructuras, se acabe con la brecha salarial y haya un verdadero cambio del modelo productivo. Reivindicaciones de siempre, porque la situación tampoco cambia, salvo a peor en algunos aspectos. Esta conclusión se desprende de la valoración que Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía, hacía ayer en Almería sobre la actual situación sociolaboral.

Con el lema 'A la ofensiva', teniendo como principio el diálogo, la máxima responsable de este sindicato señala que será "un otoño movido, si el Gobierno no entra razones", y es que, entre otras cuestiones, ya hay movilizaciones previstas en septiembre por las pensiones y actualmente se está negociando una subida salarial para la que UGT pide un aumento de entre el 1,8% y el 3%.

"Aceptamos que estamos saliendo de la crisis, pero esto se debe a datos macroeconómicos". Así lo decía ayer Castilla, quien se reunió en asamblea con delegados de esta provincia, y quien recordaba que España es el país de la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis después de Chipre; sobre esto recordaba que hay un 38% de parados de larga duración que no recibe ningún tipo de prestación.

De acuerdo a las palabras de la secretaria general, el incremento del PIB (producto interior bruto) está ligado a factores externos, no al cambio de modelo productivo. "Se está creando empleo, pero precario". En esta línea, la responsable autonómica de UGT apuntaba que sólo el 3% es indefinido y éste no es el de siempre, ya que algunas personas con este tipo de contrato no duran ni un año, además insistía en que la precariedad laboral se está traduciendo en siniestralidad con 47 fallecidos en su puesto de trabajo.

Carmen Castilla se refirió también al leve aumento de las pensiones frente al crecimiento del IPC (índice de precios al consumo), la elevada tasa de desempleo juvenil y el éxodo de capital humano formado al extranjero, y a la brecha salarial entre hombres y mujeres, que perciben un 25% menos de sueldo que los hombres, que se traduce en 200.000 euros menos a lo largo de 35 años de trabajo y por lo que UGT pide una ley de igualdad salarial con sanciones para quienes la incumplan.

La secretaria general exponía el hartazgo de la clase trabajadora, aunque reconocía que el miedo a ser despedido aún se impone a la hora de denunciar situaciones laborales injustas.