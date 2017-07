Usuarios del Campo de Níjar dan 1 hectómetro cúbico al Bajo Andarax

Estaban operando con una cautelar que expiró y desde Medio Ambiente no conceden una autorización para hacer uso de agua regenerada aún. "Lo que la Junta de Andalucía exige para dar esa concesión es que se cumpla toda la normativa. En tiempos pasados que presentaron este procedimiento fue imposible dar autorización porque la comunidad no presentó la documentación con unos mínimos que dieran las suficientes garantías jurídicas", explica el delegado, quien asegura que "agua hay. Las alternativas que se han dado desde la Junta para la zona es a través de agua desalada. Una de ellas es la desaladora de Carboneras y cuya autorización ha sido aprobada por la Consejería. Y la siguiente fase será agua desalada del Ayuntamiento de Almería como así nos lo ha hecho saber el propio Consistorio, ya que hay disponibilidad de 21.000 m3 día de la planta desaladora. Y también tenemos constancia de que hay contactos entre Comunidad y Ayuntamiento para llegar a un acuerdo y así dar este agua de manera provisional".

UPA exige al Ayuntamiento que gestione todos los expedientes

"Desde UPA exigimos que el Ayuntamiento gestione con la máxima celeridad todos los expedientes necesarios para que los agricultores puedan tener agua en sus explotaciones. Que tome la iniciativa en la ejecución de todas las obras indispensables para conducirla desde la desaladora de Almería hasta las instalaciones de los regantes. Y, en definitiva, que el equipo de gobierno se convierta en agente activo para la solución de los problemas de sus vecinos. Dejando de ser un mero espectador que sólo es capaz de movilizarse si se le impela a ello". Así concluye una carta remitida por la secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, al alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y la que añade: "Los agricultores del municipio de Almería siguen sin poder regar, existiendo medios para dar una solución temporal mientras se resuelve una concesión definitiva de agua a la comunidad de regantes a la que pertencen. Y estos medios están en su poder o, al menos, dentro de las posibilidades reales del Ayuntamiento que usted preside. No tiene ninguna utilidad para el ciudadano que las Admisnistraciones se repartan las culpas y no sean capaces de poner soluciones encima de la mesa. O dicho de otra manera, que permanentemente hablen de lo que no hace "el otro" cuando desde un primer momento han tenido la solución (o parte de ella) en su mano".