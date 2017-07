'Todos a una' en Cuatro Vegas para afrontar la peor situación de su historia

Respuesta, respaldo y unión. Esas tres palabras podrían definir la asamblea general de la comunidad de regantes de Cuatro Vegas el pasado viernes 30 de mayo en la Universidad de Almería, cuyo auditorio se llenó a rebosar en una cita que ha sido única en su historia dada la situación especial que viven actualmente y en la que los agricultores no tienen agua para regar sus plantaciones después de que la Junta de Andalucía ordenara el pasado 3 de mayo el corte de agua en el Bajo Andarax.

Esta comunidad, que representa a más del 60% de los regantes en la zona, mostró su apoyo a la actual junta directiva, presidida por José Antonio Pérez, y se conjuraron para ir juntos en el objetivo de revertir la actual situación. De hecho, todos los puntos del orden del día se aprobaron casi por unanimidad. En este momento la situación continúa en 'stand by', con una prohibición de Medio Ambiente y una solicitud de una cautelar por parte de Cuatro Vegas ante el Juzgado de lo Contencioso para que deje en suspenso esa prohibición. "Estamos trabajando en un nuevo expediente concesional y dentro de este estamos pendientes de la resolución para poder usar el agua", explicaba Pérez hace unos días, quien aseguraba que el agua de la desaladora de Carboneras no terminó llegando para asegurar la supervivencia de las últimas producciones de la presente campaña. El problema en este momento es que en cuestión de unos pocos días ya habrá regantes que comiencen a sembrar, y una plantación nueva no puede ser suministrada con camiones cisterna, según el presidente.