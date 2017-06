Cuatro Vegas lanza un 'órdago' ante la falta de agua para riego

La comunidad de regantes Cuatro Vegas celebra este viernes una Junta General Ordinaria en el peor momento de su historia, después del corte de agua ordenado por la Consejería de Medio Ambiente el pasado 3 de mayo al Bajo Andarax, y que tiene en vilo a sus regantes, más del 60% en la zona.

"Este viernes tenemos Junta General Ordinaria, donde pasamos examen de las cuentas del ejercicio anterior, presupuesto para 2017 y análisis del informe de situación, básicamente. No tendría nada de especial si en el informe de situación no tuviéramos que hacer alusión a que de momento seguimos sin tener agua", explica José Antonio Pérez, presidente de Cuatro Vegas, quien está pendiente de si habrá alguna solución de aquí al viernes por parte de la Administración o de la Justicia, porque en ese caso "no descarto que los agricultores, de forma improvisada y al margen de este acto, decidan tomar alguna otra acción para desbloquear esta situación. No es descartable. Sin embargo, yo creo que antes de realizar una movilización u otra medida de presión vamos a agotar todas las vías que tenemos en marcha, tanto a nivel administrativo como en lo contencioso para conseguir el agua".

En este momento la situación sigue tal cual estaba, con una prohibición de Medio Ambiente y una solicitud de una cautelar por parte de Cuatro Vegas ante el Juzgado de lo Contencioso para que deje en suspenso esa prohibición. "Estamos trabajando en un nuevo expediente concesional y dentro de este estamos pendientes de la resolución para poder usar el agua", explica Pérez, quien asegura que el agua de la desaladora de Carboneras no terminó llegando para asegurar la supervivencia de las últimas producciones de la presente campaña. El problema en este momento es que en cuestión de ocho o diez días hay regantes que comienzan a sembrar, y una plantación nueva no puede ser suministrada con camiones cisterna. Primero por su elevado coste, segundo porque no hay camiones suficientes, y tercero porque el agua tiene que salir de algún lado. Entonces es totalmente inviable.

"El agua es un bien necesario, es la vida de los agricultores, y sospecho que si nos vemos en riesgo de no tener nuestra cosecha de la próxima campaña podrían darse actos desesperados. Yo aprendí desde muy pequeño que el agua en el campo es como la sangre; es algo muy delicado. Yo personalmente confío en que no haya que llegar a ninguna situación de ese tipo. Estoy también seguro que este tema se está abordando en distintos foros y que la administración pondrá medios", sostiene el presidente.