Vir-ex, aliado en el control biológico de rosquilla verde en pimiento

Biocolor comercializa el Vir-ex, un bioinsecticida elaborado a partir de una cepa del virus de la poliedrosis nuclear múltiple de Spodoptera exigua (rosquilla verde). Es un producto específico y de una alta eficacia para controlar la rosquilla verde en cultivos de pimiento. Gracias a su nueva formulación, este producto ofrece más ventajas que cualquier insecticida convencional.

El Vir-ex presenta una serie de características que hacen de él un producto idóneo para controlar la rosquilla verde, formando parte del control biológico de plagas.

Está elaborado a partir de una cepa autóctona del SeMNPV, lo cual supone una característica única y la mayor ventaja frente a sus competidores en el mercado, ya que le confiere alta especificidad y eficacia contra su plaga natural. Su carácter biológico hace que sea totalmente compatible con otros enemigos naturales, pudiendo emplearse desde las primeras sueltas de la fauna auxiliar, ya que respeta sus ecosistemas, y no genera resistencias. No produce fitotoxicidad ni deja residuos, por lo que no es necesario respetar un plazo de seguridad.

Por sus características, es un producto que puede emplearse tanto en cultivo convencional como en ecológico.