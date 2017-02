El agro tendrá ayudas por los daños de las lluvias de diciembre

Asaja Almería informa de que el Gobierno ha publicado un Real Decreto en el que se recogen medidas de apoyo por diferentes fenómenos ocurridos desde finales de diciembre, y que en el caso de Almería se dirige a compensar los daños por las lluvias que se produjeron del 17 al 23 de diciembre, disponiendo los interesados de dos meses para poder solicitar estas ayudas.

Se trata de unas medidas similares a las que se han puesto en marcha cuando se han producido fenómenos similares, y que en el caso de las explotaciones agrícolas y ganaderas se dirigen a aquellos que cuentan con el seguro agrario en vigor pero el siniestro no ha sido garantizado o cubierto por éste, a los que se podrá conceder una subvención de hasta el 70% con un máximo de 8.000 euros. También pueden solicitarla aquellos para los que en el momento del daño no se hubiera abierto el plazo de aseguramiento para ese cultivo o estuviera aún en período de contratación y no se hubiera formalizado la póliza, aunque es indispensable que hubieran realizado el seguro en la campaña anterior en ambas situaciones.