El campo almeriense gana músculo con la unión entre empresas y cooperativas

Para 2017, convocatoria cerrada el pasado mes de septiembre de 2016, las ayudas materializadas en fondos operativos ascienden en un 15%, alcanzando los 95,7 millones de euros, donde 40 entidades almerienses recibirán 57,5 millones. Para esta convocatoria no ha entrado ninguna organización con raíz alhondiguista, de hecho, según fuentes de la Consejería, aún no se ha registrado ninguna como OPFH tras el anuncio de la propia presidenta de la Junta de Andalucía a finales del pasado año.

Lo que hasta hace poco parecía una utopía, la concentración de la oferta en el campo almeriense, sigue siendo uno de los retos sobre todo por parte de la administración como mejor herramienta para controlar los precios en origen que tantos quebraderos de cabeza están dando en las últimas campañas semana sí y la siguiente también, y donde los principales damnificados son los agricultores. Sin embargo, algo se está moviendo y aunque tal fin no vaya a llegar a consumarse, sí que es cierto que cada vez son más los puntos que unen a los que separan. Fe de ello da el proceso de integración entre la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (Coexphal) y la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas (Ecohal Andalucía), iniciado a mediados de 2015 y que de manera oficiosa culminó con aquel almuerzo de hermandad entre ambas organizaciones hace ahora justo un año en Laujar del Andarax. El camino está siendo largo y lejos de constituirse como un único ente o promover acciones conjuntas a nivel formal, sí que trabajan de forma conjunta y operan como un solo bloque en todos aquellos asuntos estratégicos que afectan al sector hortofrutícola, así como en la toma de decisiones, con la vista puesta en el beneficio de la agricultura almeriense.

Por el momento, sin noticias de los alhondiguistas

Para qie los agricultores que comercializan sus productos a través de alhóndigas puedan beneficiarse de los fondos operativos deben, previamente, constituirse como OPFHs. Sin embargo, actualmente no hay ninguna entidad registrada cuyo modelo provenga de este modelo de comercialización. "Actualmente no hay ninguna, así que en la presente campaña no se beneficiarán de incentivos, pero espero que para la próxima campaña, 17/18, sí podamos contar con alguna. Si lo hicieran, las previsiones de la Consejería es llegar a aumentar los fondos hasta los 110 millones", expicó recientemente la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz.