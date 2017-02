El campo anuncia movilizaciones si no se cubren las necesidades hídricas

Continúa la lucha por asegurar el agua como bien indispensable para que la producción agrícola almeriense y, en definitiva, todo un sector económico, el más importante de la provincia, continúe siendo competitivo.

Después de que a finales del año pasado se constituyera la Mesa del Agua en Almería, donde los empresarios, especialmente los vinculados con el sector agroalimentario, trabajan para asegurar este recurso, ahora es la organización agraria Asaja, quien ha movido ficha. Y lo hizo con la reunión celebrada ayer con sus homólogos de Alicante y Murcia, donde reclamaron, como plataforma agraria representante del suereste español, que se consiga con urgencia un Pacto Nacional del Agua que dé una solución a todos los territorios con déficit hídrico.

La sede de Asaja Murcia acogió ayer este encuentro en el que se abordó la problemática en torno al agua y el futuro incierto sobre su disponibilidad en la zona. El presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte, asegura que "antes del verano ya no tendremos agua y es totalmente inadmisible que, siendo el sureste español la despensa de Europa y el único reducto que ha ofrecido garantías alimentarias a la UE tras los temporales que han arrasado todas las cosechas, no haya suficiente voluntad política para alcanzar un Acuerdo Nacional por el agua y los partidos políticos sigan mirando por su interés de votos. Por ello, si no se nos garantiza el acceso a este recurso en cantidad suficiente para atender nuestros regadíos, llevaremos a cabo movilizaciones conjuntas en estas tres provincias".

Además, Aniorte ha vuelto a reclamar la necesidad de defender y dar continuidad al trasvase Tajo-Segura, "continuamente amenazado" y al hecho de conseguir un Plan Hidrológico Nacional que traiga agua mediante autopistas hídricas de cuencas excedentarias como el Ebro, el Duero y el Tajo Medio.

Por su parte, Francisco Vargas, Presidente de Asaja Almería, recuerda que este rincón de la península es reconocido por su potencial de producción hortofrutícola y que, de nuevo, ha quedado demostrado que es la principal zona productora de frutas y hortalizas para el continente europeo y sigue siendo uno de los sectores más olvidados por nuestras instituciones.

El sector viene padeciendo una importante crisis de rentabilidad que ha puesto en alerta a la organización y ha llevado incluso hasta la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) la situación de bajos precios en origen para iniciar las actuaciones de investigación oportunas frente a posibles prácticas abusivas de la distribución.