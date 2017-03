CASI lleva a asamblea su ingreso en Aproa para beneficiarse de los fondos operativos

La Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) celebrará mañana su Asamblea General Ordinaria de Socios y Socios Colaboradores, donde se presentarán las cuentas de la campaña hortofrutícola correspondiente al ejercicio 2015-2016.

La nave de Envases de Los Partidores acogerá, a partir de las 18:00 horas (segunda convocatoria), el encuentro de los socios de CASI, en el que se analizará la posibilidad de la cooperativa de incorporarse a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Aproa). Si la medida sale adelante supondrá un importante paso adelante para CASI, al tratarse de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas más grande de la provincia y de Andalucía en cultivo y comercialización de tomate, lo que se traduciría en una noticia muy positiva para el sector y su estructura organizativa.

No en vano, la cooperativa que preside Miguel Vargas ya regresó al seno de Coexphal en febrero de 2015, después de su salida, con el anterior presidente, José María Andújar, en noviembre de 2012, alegando entonces que CASI no tenía el peso que le correspondía dentro del organigrama y no formaba parte de la directiva de la asociación de exportadores almerienses, a pesar de ser la cooperativa de tomate más importante de Europa. De esta forma se cerraría el círculo y CASI, además de contar con representación en la Junta Directiva de Coexphal, mediante la figura de Miguel Vargas, tal y como se aprobó en la asamblea de la asociación hortofrutícola del 8 de mayo de 2015, entraría a formar parte del entramado de la asociación andaluza de OPFH, beneficiándose del programa operativo y los fondos europeos previstos para estas entidades, con el consiguiente provecho para sus agricultores socios.

Además, la asamblea servirá para presentar el informe de auditoría realizado por Deloitte, el informe del Consejo Rector sobre sociedades participadas (Ponienteplast, Ciudad Luminosa y Nijarnatura), el informe del Comité Técnico, el informe de Gestión, la fijación de las líneas básicas de aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad en el ejercicio 2016-2017 y autorización al Consejo Rector para su ejecución.

Como es tradición, se homenajeará a los socios con más de 25 y 40 años de antigüedad en la cooperativa y se sortearán 50 cruceros por el Mediterráneo para 25 socios con acompañante y 100 viajes aTenerife para 50 socios y acompañante.