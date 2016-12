El campo pide que Marruecos no venda lo que produce el Sahara

El Tribunal de Justicia de la UE sentenció ayer que el Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos no es aplicable en el Sahara Occidental, lo que para la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) supone una disparidad entre el contenido de la sentencia y los hechos, puesto que las producciones hortofrutícolas del Sahara se están exportando a la UE como procedentes del Reino de Marruecos, aplicándoseles las ventajas del Acuerdo de Asociación.

Según la sentencia, emitida ayer por el Tribunal de Justicia de la UE, el Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos no es aplicable al Sahara Occidental porque este territorio debe considerarse un tercero. Establece que "cuando un tratado está destinado a aplicarse no sólo en territorio soberano de un Estado, sino también más allá de él, este tratado debe preverlo expresamente" y el Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos no lo prevé. De esta forma, el Tribunal de Justicia de la UE avala el Acuerdo de Asociación de UE con Marruecos, firmado en 2012, porque no se aplica al Sáhara.

Para Fepex, si el Acuerdo de Asociación no es de aplicación al territorio del Sahara, los beneficios concedidos a Marruecos para su exportación de frutas y hortalizas a la UE, establecidos en el Protocolo I del Acuerdo de Asociación, no deberían ser aplicables a los productos originarios de este territorio. Por tanto, Fepex considera que habría que diferenciar las producciones hortofrutícolas procedentes de territorio de Marruecos y del territorio del Sahara, donde en los últimos años han crecido fuertemente, siendo además, coincidentes con el calendario español y compitiendo directamente con las producciones españolas, tanto en el mercado comunitario como en el mercado español.

También Coag exige a la UE un endurecimiento de los controles en frontera para evitar que se introduzcan en el mercado comunitario productos agrícolas cultivados en los territorios del Sáhara Occidental como si fueran de Marruecos, tal y como se ha venido realizando hasta el momento.

Para Coag, sería ilegal que las producciones del Sáhara entraran en la UE bajo las condiciones del acuerdo con Marruecos. "No obstante, la sentencia va en la línea de las declaraciones realizadas recientemente por la Ministra Agricultura, García Tejerina, en las que se mostraba favorable a "mantener las relaciones comerciales con Marruecos", aseguran.

Asaja reivindica que se den garantías de que el acuerdo se cumple de forma estricta tanto en contingentes como en precios, y si efectivamente lo que se produce fuera de Marruecos no está recogido en el Acuerdo se debería controlar que estas producciones no se beneficien del mismo.