El consejero de Agricultura exige al Estado que garantice el trasvase Negratín-Almanzora

El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, exige al Estado que promueva un Decreto-Ley para garantizar el trasvase de agua Negratín-Almanzora autorizado para este año, aunque la cuenca está por debajo de un 30% de su capacidad. De no ser así, esta medida no se llevaría a cabo en caso de no superarse este mínimo de agua, afectando a más de 24.000 hectáreas de 10.000 regantes que suman un total de 20.000 empleos.

En respuesta a una pregunta parlamentaria ayer, Sánchez Haro explicó que esta situación "puede darse a finales de agosto agravada por la inexistencia de recursos alternativos debido a la dejadez del Gobierno central". El consejero reclama además a esta Administración que bonifique el agua desalada de las plantas de Almería dependientes del Ministerio de Agricultura y ejecute las obras pendientes que podrían haber aliviado la escasez de recursos hídricos de la zona al haberse ampliado la capacidad de la desaladora de Carboneras y reparado la del Bajo Almanzora o ejecutado las obras de conexión con el Campo de Tabernas.

Por su parte, tanto Asaja como Coag Almería llevan semanas manteniendo contactos con las Administraciones competentes y entidades afectadas por el corte de agua en el Bajo Andarax, con la finalidad de que "busquen una solución y lleguen a un acuerdo para que los productores dispongan de su agua para riego. No se puede continuar en esta situación y es hora de aunar fuerzas para que no peligre la próxima campaña que está a punto de comenzar. Las quejas de los agricultores son continuas y entendemos su preocupación", explican ambas organizaciones en un comunicado.