La idea desembocará en una 'start-up' con financiación de 'business angels'

"Nosotros no hemos encontrado una fórmula que permita de forma directa realizar predicciones sobre la evolución de precios de mercados. Ahora bien, sí es posible utilizar estos resultados dentro de un marco aplicado, por ejemplo, para establecer probabilidades de cambio de precios si nuestros resultados se adaptan hacia la creación de instrumentos de análisis de mercados e inversión. En este sentido, una parte del equipo de investigación ha presentado esta idea dentro de un marco más amplio para la generación de una start-up, donde inversores potenciales, en particular business angels, han mostrado interés", apuntan los investigadores, que añaden que aunque los resultados mostrados en este artículo están dirigidos al público, su aplicación requiere de conocimiento especializado, por lo que existe una barrera no visible para una explotación generalizada.

La aventura comenzó a través de correo electrónico y, posteriormente, ha continuado con la visita de evaluadores por parte de la American Physical Society, editora de Physical Review Letters, donde se ha aceptado el artículo, que han sido dos especialistas anónimos. Ha habido dos tandas de comunicación con estos evaluadores. Una primera recibida dos meses después de presentar el artículo como candidato a Physical Review Letters, tiempo requerido por parte de los evaluadores para estudiar de forma exhaustiva y determinar el valor de la investigación y la idoneidad del manuscrito para la revista. Por parte de los investigadores, una vez se recibió esta primera revisión, se contestó. "Aquí fue clave la argumentación de respuesta ya que dentro de un período adicional, se debió extender algo más la investigación para cumplir con los requerimientos de los revisores", explican. El segundo contacto por parte de los evaluadores llegó al mes y medio de esta réplica, donde ahora los revisores ya prácticamente aceptaron el artículo bajo algunos cambios. Después de implementarlos se aceptó el artículo por parte de Physical Review Letters.