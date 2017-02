Los exportadores almerienses y murcianos limarán asperezas en Murcia el día 20

Después de la tormenta siempre viene la calma. El malestar entre los exportadores almerienses (Coexphal) y los murcianos (Proexport), provocado por la portada del último número de la revista 'Almería en Verde', que edita la asociación de exportadores hortofrutícolas almerienses, y que caricaturiza la postura de Proexport ante Hortiespaña, tiene en unos días la posibilidad de que los ánimos se apacigüen.

Si bien es cierto que la situación no llegó a mayores, también es cierto que esta portada no ha gustado ni un pelo entre los murcianos, que piden seriedad ante los problemas y consideran que la "mofa" no es la forma más adecuada para resolver los problemas.

Tampoco ha gustado nada entre muchos productores almerienses que tienen alianzas estratégicas con los murcianos, pues no quieren que las relaciones entre ambas organizaciones se enturbien y les pueda afectar directa o indirectamente.

Por eso, el próximo lunes, 20 de febrero, es una fecha perfecta para limar asperezas, pues Murcia acogerá la asamblea de la asociación nacional de productores y exportadores Fepex, a la que está previsto que acudan representantes de Coexphal, aunque aún es pronto para conocer quiénes serán exactamente. Tras su paso por Fruit Logistica, la capital murciana será el punto de encuentro de ambas asociaciones, en un evento programado para analizar los retos de 2017 en el ámbito de la política agraria, comercial y socio-laboral y el papel del Parlamento Europeo en la próxima reforma de la PAC, un análisis que realizará el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel.

Además, está prevista la participación del director general de Fepex, José María Pozancos, uno de los caricaturizados en la portada de 'Almería en Verde', junto al director general de Proexport, Fernando Gómez. Pozancos ofrecerá una charla tras Valcárcel, en la que analizará los 'Retos del 2017 para el sector de frutas y hortalizas en los ámbitos de la política agraria, comercial y sociolaboral'.

También intervendrá Pedro Domínguez, director de Ventas en España de The Nielsen Company, que abordará 'El consumidor después de la crisis: oportunidades en frutas y hortalizas'. Y Raúl Calleja, director de Fruit Attraction, para hablar de la próxima edición de la feria. Un cartel que invita a que Coexphal y Proexport dialoguen y acerquen posturas por el bien general del sector hortofrutícola.