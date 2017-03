El 52% de los jóvenes , sin ayudas por falta de fondos de la Junta

La indignación vuelve a ponerse de manifiesto en la agricultura almeriense con las organizaciones agrarias como portavoces de un malestar generado tras la publicación de la resolución provisional de las ayudas para incorporación de jóvenes de 2016 publicada por la Consejería de Agricultura, donde solo serán 27 los beneficiarios en la provincia. Esto supone apenas un 5% del total de 475 de los jóvenes que obtendrán ayudas y eso que según, Francisca Iglesias, secretaria de UPA, Almería es una de las que más solicitudes ha efectuado, un total de 272, y no ha podiApenas un 10% de los solicitantes recibirán subvenciones de la convocatoria de 2016 do ocultar su indignación ante estos datos, que califica de "vergonzosos". "Cerca de un 90% de los jóvenes han quedado excluidos, principalmente por falta de presupuesto. Es inadmisible que esto suceda y es por este motivo que reclamamos a la Junta que se aumente el presupuesto y que los fondos de desarrollo rural se destinen a esta línea que es fundamental", asevera por su parte el secretario Provincial de Coag Almería , Andrés Góngora. La realidad arroja que han quedado fuera un total de 101 jóvenes almerienses por no cumplir los requisitos, pero también es cierto que ha habido otros 143 que sí, y por tanto más de la mitad (un 52%) no tendrá ayuda por falta de medios de la Administración. Desde Coag van a solicitar una reunión urgente con el delegado de Agricultura, José Manuel Ortiz, así como con todos los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz. "Si no se atiende nuestra petición vamos a ir con los jóvenes a la calle. Iniciaremos una ronda de asambleas en la provincia para informarlos y nos movilizaremos en Almería e incluso a nivel regional", avisa Góngora, a la vez que recuerda que sin estas ayudas es imposible que produzca el relevo generacional. Desde Asaja, Ángel Carlos López, director de los servicios técnicos, avisa que "muchos jóvenes ya tienen prevista la inversión para incorporarse y ahora pueden ser penalizados sus contratos si no se formalizan al no ser admitidas las solicitudes por falta de presupuesto". Según Asaja harían falta unos 51 millones para incluir a todos los que se han quedado fuera. "No podemos estar con cada convocatoria en esta misma situación, si con ayudas como ésta siempre la demanda supera con creces la dotación es necesario que los presupuestos se adapten a las necesidades reales", explica López.