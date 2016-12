En el 'top 5' del mundo, una franquiciada de Alain Afflelou en El Ejido

Una franquiciada de Alain Afflelou, la compañía óptica líder en España y Europa, se sitúa en el 'top 5' de los mejores franquiciados del mundo. Este reconocimiento le ha sido otorgado en los premios al "Mejor Franquiciado del Mundo" (Best Franchisee of the World), cuya ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado 3 de diciembre en el Palacio Borghese de Florencia. El esfuerzo y la labor de Ana Gutiérrez, franquiciada de Alain Afflelou, quedan reflejados con este galardón de alcance mundial. Además, en la ceremonia de entrega, la franquicia española tuvo un protagonismo especial: otros tres españoles de las marcas Yves Rocher, Pannus y Plan Ahead fueron seleccionados entre los premiados por su gestión y trabajo diarios.

La franquiciada de Alain Afflelou, que lidera dos establecimientos de la firma óptica en Ejido, mostró su agradecimiento a la organización del premio y a Alain Afflelou por haberle dado la oportunidad de crecer como profesional en el sector. "Es un orgullo para mi poder representar a Alain Afflelou en estos premios a nivel internacional", afirmó.