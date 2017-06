La provincia rozará las 4.900 toneladas de almendra y no recupera su nivel productivo

La producción estimada de almendra para la provincia de Almería asciende a 4.893 toneladas, según ha anunciado Coag. "Sin haber sufrido una climatología tan adversa para el almendro como en Granada, no termina de recuperarse el nivel productivo de la provincia; hay un aumento en las variedades tradicionales, que en general no se han visto afectadas por las heladas, pero no se observa una mejora significativa en la producción de las variedades de floración tardía, afectadas en algunas zonas por heladas, vientos, falta de suficientes precipitaciones y agotamiento de los árboles", explica la organización agraria en una nota informativa. En el conjunto de Andalucía, la cosecha es similar al año anterior debido a las pérdidas por heladas y al mal tiempo durante parte de la floración en Granada y Almería, compensadas con el aumento de producción en el resto de Andalucía y la entrada en producción de nuevas plantaciones de almendros. No obstante, hay que tener en cuenta que la superficie considerada para la estimación de la cosecha ha aumentado, afirma.

El cultivo del almendro es el segundo más extendido en Andalucía, sólo superado por el olivo, y supone un importante freno contra la desertificación. En total, la Comunidad Autónoma cuenta actualmente con 160.000 hectáreas dedicadas a la almendra cuya producción roza las 49.000 toneladas, según los datos de la Consejería de Agricultura.