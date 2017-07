"Es un proyecto a largo plazo, de consumo interno y exportación"

-¿cómo fue la receptividad por parte de Cajamar y la Cámara de Comercio tras su visita a Almería?

-Muy buena, las expectativas de las reuniones creo que han sido superadas. Con Cajamar hemos fijado dos líneas de actuación para empezar a trabajar: para estructurar el proyecto a nivel comercial y como fundación porque nosotros tenemos algunas fundaciones bajo el paraguas de Naciones Unidas, sobre todo, en países africanos, muy enfocadas al ámbito sanitario, y ya se sabe cuáles son las necesidades en África. Con nuestra relación con Naciones Unidas y países africanos podemos organizar unos programas muy buenos para empezar a dar conocimiento en estos territorios sobre tecnología en agricultura, por ejemplo.

Tenemos fundaciones para llevar a cabo programas agrícolas en África junto a Cajamar y las Naciones Unidas"Hay una falta de productos alimentarios en la zona y Emiratos es un 'hub' logístico y comercial estratégico"Al-Fahim busca el desarrollo tecnológico, de infraestructuras, educativo y agrario de Emiratos Árabes"Llevaremos a los técnicos de Cajamar al país para que visiten los terrenos y hagan los estudios de viabilidad"

-¿Y en la parte comercial?

-Ahí me refiero a llevar a Emiratos Árabes la tecnología de la agricultura para una explotación comercial. En Emiratos tenemos un problema enorme porque no existe la agricultura, las condiciones climatológicas son muy adversas, con unas temperaturas muy extremas y por ello, Almería es un referente a nivel internacional en agricultura en climas cálidos y áridos. Nosotros tenemos una prioridad como Grupo Al-Fahim, que es llevar todo tipo de iniciativas al país para conseguir su desarrollo en todos sus segmentos, educación, tecnología, alimentación, infraestructuras, etc. Y la agricultura es absolutamente fundamental. El país necesita importar absolutamente todo. Hay segmentos donde no podríamos entrar nunca como la ganadería por el excesivo calor y la agricultura, sin este tipo de tecnología que hay en Almería, también sería inviable, tanto por el terreno, con una arena muy improductiva, totalmente estéril, como por la incidencia del sol.

-¿Qué le ha parecido la Estación Experimental de Cajamar?

-Ha sido una visita excepcional, me he quedado muy impresionado. Hemos recibido muchos grupos de otros sitios del mundo pretendiendo implantarse en Emiratos con modelos de negocio enfocados a la agricultura y no hemos encontrado una relación a largo plazo que pueda ser realmente satisfactoria para las necesidades del país. Este no es un proyecto puntual, es algo a muy largo plazo, y después con la intención de dedicarlo no sólo al consumo interno, sino también a la exportación. Hay una falta importante de productos alimentarios en la zona y Emiratos es un hub logístico y comercial de los mejores del mundo. Aprovechando esta estructura podemos exportar a otras muchas localizaciones. Consideramos que la apuesta para los agricultores almerienses es importante. Además, lo vamos a acompañar con ayudas del Gobierno, que va a dar terrenos en concesión, los años, a determinar, que sean necesarios para la viabilidad de los proyectos, va a garantizar la compra de toda la producción con un precio predeterminado para garantizar que la cuenta de resultados sea positiva y vamos a contar con líneas de apoyo financiero de entidades locales y con el apoyo de la Cámara de Comercio de Almería, poder desarrollar programas conjuntos para llevar a cabo las primeras visitas oficiales al país y que las compañías puedan ver el desarrollo que se está realizando. Vamos a levantar un primer invernadero piloto para el último trimestre de este año.

-¿Qué plazos manejan?

-Esperamos que durante los próximos tres meses estaremos con la firma de los acuerdos de cooperación con Cámara de Comercio, Cajamar y fundación; después vamos a traer a los técnicos especializados en agricultura de la propia Cajamar para que visiten los terrenos y hagan los estudios necesarios en cuanto a viabilidad técnica, de costes y poder vislumbrar el umbral de rentabilidad para los agricultores. Y con toda esa información, diseñaremos cuál es la primera experiencia piloto para tener algo acabado en un periodo de tres meses, que produzca y podamos ser exitosos y que motive a los empresarios almerienses a ir viendo que se ha llevado con éxito el modelo y que la implantación es efectiva gracias a los técnicos de Cajamar y el apoyo de la Cámara. Nosotros queremos que el empresario almeriense vea que esto no es una aventura, es una apuesta segura y muy a largo plazo, un proyecto con garantías y totalmente fiable.

-¿Cuándo empezarán las visitas a Emiratos Árabes?

-Calculo que para el último trimestre sería lo idóneo. Previamente la idea es hacer aquí una reunión organizada por la Cámara con los empresarios para exponerles lo que estamos haciendo, los acuerdos firmados, la primera experiencia piloto y ya organizar un viaje para que puedan visitar in situ el país. Esto sería a partir de octubre, tras la firma de los convenios de colaboración y la visita de los técnicos a Emiratos.

-¿Cajamar y la Cámara ejercen de correa de transmisión hacia el resto de empresarios?

-Exactamente, al igual que Al-Fahim Group actuamos como el partner local del proyecto para coordinar todo el proceso con el Gobierno, con la Cámara de Emiratos, etc. Así los empresarios de Almería no van a tener que buscar socios locales, todo estará coordinado desde una misma línea.