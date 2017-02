Alfa Romeo Giulia Veloce: diversión asegurada

Alfa Romeo acaba de ampliar la gama del Giulia, su berlina de corte deportiva que comenzó a vender en 2016. Ahora, la firma italiana ha introducido un nuevo acabado –el Veloce- que añade nuevos motores y equipamientos, para llegar así a más clientes y permitir así que el Giulia mejore posiciones en el ranking de ventas de la categoría.

Hasta ahora, el Giulia estaba formada por tres niveles de acabados: Giulia, Super y Quadriflogio. Pues bien desde ya mismo se suma un cuarto acabado que es el Veloce y que se posiciona entre el Super y el Quadriflogio.

Este nuevo acabado Veloce se caracteriza por una serie de detalles específicos de diseño como son el paragolpes específico, el difusor trasero y las llantas de 19 pulgadas… Sin embargo, hay mucho más allá. El Giulia Veloce también ofrece otras novedades muy importantes.

La primera de ellas es el sistema de tracción total Q4 AWD. Se trata de la primera vez que Alfa Romeo monta este sistema en un vehículo. El sistema Q4 lo que hace es analizar continuamente la aceleración lateral y longitudinal, el ángulo del volante y la velocidad de derrape del vehículo. De esta manera… si todo va bien el 100% del par motor va al eje trasero. Sin embargo, si el coche comienza a perder tracción, el sistema puede transferir en tiempo real hasta el 60% del par motor al eje delantero.

No obstante, las novedades del Veloce no acaban aquí. Este nuevo modelo también incorpora nuevas motorizaciones. Así, por ejemplo, en la gama diésel se oferta el 2.2 de 210 CV y en gasolina está disponible el 2.0 Turbo de 280 CV, dos motores con potencias inéditas puesto que hasta la fecha no estaban disponibles.

Además, todas las versiones del Giulia Veloce incorporan el nuevo cambio automático de ocho velocidades (Q-Tronic), que se puede accionar mediante unas levas fijas situadas tras el volante. Este cambio está desarrollado por la firma especializada ZF.

Esta nueva variante Veloce, se suma por tanto al resto de acabados que ya estaban disponibles en esta berlina de Alfa Romeo. Hablamos del Giulia, Super y Quadriflogio. Conviene recordar en este sentido que el primero y más accesible es el Giulia (con el gasolina 2.0 de 200 CV y los diésel 2.2 de 136 CV y 150 CV). Después, se suma el Super (con el mismo 2.0 de 200 CV y los diésel 2.2 de 150 y 180 CV). Y por último el Quadrifoglio, una auténtica máquina con el motor 2.9 de, nada menos que 510 CV.

Por último y en cuanto a los precios, el Giulia está a la venta desde 33.100 euros, para la versión 2.2 diésel de 136 CV y el acabado Giulia. Y esta nueva variante presentada, el Veloce, está a la venta desde 51.150 euros.

Un año importante

Para Alfa Romeo 2017 es un año importante. En primer lugar porque se trata del primer año completo de comercialización de Giulia, que además, como hemos mencionado anteriormente recibe nuevos acabados y motorizaciones.

Estas novedades, junto con un mayor conocimiento del modelo, permitirá a Alfa Romeo que el Giulia suba posiciones en la categoría. Conviene recordar en este sentido que Alfa Romeo vendió un total de 600 unidades del Giulia en 2017, una cifra muy por debajo de la de sus rivales como el Audi A4 (8.078 unidades), BMW Serie 3 (8.156 unidades) o Mercedes Clase C (6.953 unidades).

Sin embargo, desde Alfa Romeo, esperan que 2017 el Giulia comience a consolidarse y tenga unas ventas más numerosas. En este sentido, el director de Alfa Romeo en España, Javier Marijuán, tiene mucha confianza para los próximos años venideros de la compañía. Frente a las 4.000 unidades vendidas de 2016 ya en 2017, este directivo espera aumentar el número de ventas en 3.000-3.500 unidades hasta llegar a las 7.000-7.500 unidades.

Y este incremento no queda ahí. Alfa Romeo quiere crecer hasta las 15.000 o incluso 18.000 unidades para los próximos años –en torno a 2020-. Y para ello la marca no sólo comercializará el Giulia, que pertenece a un segmento –el de las berlinas o segmento D- que está estancado. La firma italiana ha apostado decididamente por los SUV.

Fruto de esta nueva orientación de la marca llega el Stelvio, que es el primer SUV de Alfa Romeo y que estará a la venta en primavera. El Stelvio es un nuevo SUV premium de tamaño medio que luchará contra el Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC y Volvo XC60. Se trata de un segmento en el que según Marijuán se comercializan cerca de 50.000 unidades al año. Y frente a todos ellos, según avanzan desde Alfa Romeo, el Stelvio se caracterizará por su comportamiento deportivo.

Además, ha sido el propio Marijuán quien ha avanzado que Alfa Romeo está ahora en una gran apuesta por los nuevos lanzamientos. En concreto, este directivo ha señalado que junto al Stelvio, Alfa Romeo lanzará otros dos SUV, además de la renovación del Giulietta. Y todo ello para el próximo período 2018-2020. ¡Buenas noticias para Alfa Romeo!