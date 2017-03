Los otros inventos de los fabricantes de coches

¿Sabías que Peugeot comenzó su actividad como fabricante de molinillos y bicicletas? ¿Y que la ya desaparecida Saab empezó desarrollando aviones? ¿O que Volvo en realidad inició su andadura como una empresa de rodamientos? Estas son sólo algunas de las curiosidades que están detrás de los grandes fabricantes de automóviles.

Estas compañías, ahora son gigantes mundiales, no siempre han fabricado coches. Y no sólo hablamos del pasado. También del presente. En un ejercicio continuo por diversificar la línea de negocio, son numerosas las empresas que presentan otros vehículos que nada tienen que ver con los coches de cuatro ruedas.

Un buen ejemplo de ello es Lexus. La firma de lujo de Toyota ha presentado hace tan sólo unos días el Sports Yacht Concept. Se trata de un prototipo de un barco, con el que Lexus quiere transmitir su filosofía de marca premium a otros ámbitos de la vida como la náutica.

Si bien es cierto que Lexus, por el momento no tiene intención de comercializar este prototipo, tampoco podremos descartarlo para siempre. ¿Y por qué?, te preguntarás. Pues porque Toyota –que es la matriz de la que deriva Lexus – sí tiene una línea náutica en su división de negocio. De hecho, hace tan sólo unos años lanzaba el Ponam-35, un yate de lujo de casi 12 metros de eslora.

Otra razón por la que los fabricantes de coches también se han atrevido con la náutica es porque su día a día tiene también muchos elementos en común con estas otras empresas. Para empezar, tanto los coches como los barcos, emplean motores para su desplazamiento. En este sentido, el Sports Yacht Concept de Lexus está propulsado por dos V8 utilizados en sus coches que, entre ambos, el barco ofrecen una potencia de 964 CV.

No es la primera vez, además, que un fabricante de coches hace incursiones en el mundo de los yates. Mercedes, por su parte, también ha diseñado el Arrow460-Granturismo, un embarcación de 14 metros de eslora, también con 960 CV de potencia. Y lo mismo le ocurre a Audi, con el prototipo Trimaran, a Porsche con el Royal Falcon Fleet o a BMW con el Bavaria 46 Deep Blue.

No obstante, los fabricantes de coches no sólo quieren surcar los océanos. También el aire. Este es el caso de Honda, que también se ha propuesto entrar en el mundo de la aviación. Para ello ha creado el HondaJet, un avión de negocios de alta velocidad que permite trasladar a siete personas hasta un máximo de unos 2.200 kilómetros y una velocidad máxima de 880 km/h.

Siguiendo con las aeronaves, Goodyear también es otro de los fabricantes con gran trayectoria. Sobre todo en la construcción de dirigibles, también conocidos como zepelín. Hasta la fecha, Goodyear ha construido nada menos que cerca de 300 dirigibles.

El último en concreto ha sido presentado hace unas semanas. Se trata del Wingfoot two, una aeronave de 75 metros de largo –casi como un campo de fútbol– y con un volumen de 8.425 metros cúbicos de helio no inflamable que puede transportar hasta 12 personas. Y por último no nos podemos olvidar de los drones, ya que marcas como Renault han presentado prototipos de coches que incluyen un drone en su interior. Otras como Nissan, incluso, han llegado a desarrollar un drone de carreras que es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 1,3 segundos.