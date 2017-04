El Almería Creative Commons Film contará con cine, exposiciones y charlas

La tercera edición de Almería Creative Commons Film Festival, se celebrará en Almería entre hoy miércoles y el domingo 9 de abril y volverá a ser un punto de encuentro de cultura alternativa y una apuesta por la difusión artística a través de licencias que permiten una mayor flexibilidad a sus creadores.

El evento, que está promovido e ideado por La Oficina, fue presentado ayer en la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial, donde participaron representantes de las administraciones colaboradoras como el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Vícar y la delegación de Cultura de la Junta.

"Lo que nació como un idea loca y entusiasta se ha consolidado como un referente dentro de la cultura más alternativa", dijo la concejala de Cultura, Ana Martínez Labella. "El Almería Creative Commons va tomando forma con cada vez más aceptación, adaptándose a las nuevas formas de consumo cultural, integrándose en la red ccWorld que se celebra en 60 ciudades de todo el mundo, y ampliando su propuesta más allá del cine, acercándose a la música, el cómic o a otras actividades plásticas", dijo. La sección oficial del certamen, las galas de apertura y clausura, así como otras actividades como mesas redondas se realizarán en el Teatro Apolo.

Por su parte, el diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, recordó la fuerte vinculación existente "entre el cine y nuestra provincia. El momento es fantástico y el esfuerzo de todos da sus resultados, que proyectos que nacen de la sociedad civil como este y que consigue el apoyo de las tres administraciones hace que la suma de todas las partes tengan resultados, en este caso para desarrollar el talento de jóvenes creadores".

El delegado de Cultura, Alfredo Valdivia, destacaba la creatividad de sus organizadores y la apuesta por el denominador común de esta tercera edición, 'Invisibles'.

El director de La Oficina Producciones Culturales y del Festival, Carlos Vives, destacó "la respuesta y apoyo que siempre hemos tenido por parte del Ayuntamiento de Almería para una propuesta tan de vanguardia y contemporánea como esta". La edición de este año se desarrollará bajo el título de Invisibles, "lo invisible no es únicamente lo que no se puede ver, también todo lo que no se quiere ver. Ahondamos en el conjunto de mecanismos que llevan a omitir la presencia de determinado grupo social mediante la imposición de otro", dijo el responsable del Festival.

Vives también valoró de manera muy positiva el progresivo crecimiento del festival, que este año se han integrado en Asfaan (Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía), en la programación de ocio inclusivo y también cuenta con el apoyo de hacklab Almería, compartiendo el espíritu en común de la tecnología y software libre.

El Festival arranca hoy miércoles a las 19:30 horas con la inauguración de la exposición¿Como fotografiar personas invisibles? en el Museo Arqueológico.

Mañana jueves, a las 12 horas tendrá lugar Vermú con creadores. Macla cocina-pub. Será un encuentro distendido para crear sinergias entre público, artistas y medios de comunicación. En esta primera cita, participarán los creadores implicados en la exposición ¿Cómo fotografiar personas invisibles?

A las 20:30 horas, gala de apertura con Nadia Torrijos y Pepe Céspedes en el Teatro Apolo A las 21 horas, Cinema Sticado en el Teatro Apolo El colectivo Cinema Sticado trae a escena un universo en miniatura hecho de cartón reciclado para contar con una estética particular una seductora e inquietante historia teñida de misterio, sexo, corrupción, asesinatos y persecuciones. El público ve la proyección de esa historia como una película, y también podrá ver su 'making off' en directo e 'in situ'.