Almería, Roquetas, Diputación y la UAL unidos por las Jornadas del Siglo de Oro

La Diputación Provincial de Almería acogió ayer la firma del convenio de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. Uno de los eventos culturales más importantes, no sólo para la provincia, ya que se trata de uno de los pocos que existen a nivel mundial especializado en el Siglo de Oro.

En la rúbrica, participaron el presidente de la Diputación, Gabriel Amat Ayllón; el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco; el rector de la Universidad, Carmelo Rodríguez; la secretaria de la Asociación 'Siglo de Oro', María del Mar Mañas y el director de las Jornadas, Ricardo Arqueros, acompañados de diputados y concejales de los ayuntamientos participantes.

El presidente de la Diputación puso de manifiesto la gran satisfacción que supone ver cómo sigue creciendo un evento que cumple este año su 34 edición y que cuenta con el respaldo de las Administraciones y de la sociedad almeriense y en el que la Institución Provincial aporta 23.000 euros para llevar por toda la provincia, a través de un interesante Ciclo, los grandes clásicos de esta época a todos los almerienses.

"La unión institucional es muy importante para que, año tras año, se celebren eventos de tanta importancia como éste. Hemos conseguido algo muy importante con la gran implicación de las Administraciones que hoy estamos aquí respaldando estas Jornadas y que logran el crecimiento de la provincia en todos los ámbitos" dijo Gabriel Amat.

Del mismo modo, el presidente provincial también puso de manifiesto la importancia de que apuesten por este evento instituciones como la Universidad de Almería, que pese a su juventud goza de un gran prestigio gracias a los grandes profesionales que la integran y de los Ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar por su apuesta continua por eventos que de gran calado que enriquecen la oferta cultural de la provincia.

En el caso de Roquetas de Mar, la colaboración del Ayuntamiento con este evento cumple 22 años y para este año ha previsto realizar una inversión de 31.147 euros. Además, a lo largo de la trayectoria de las Jornadas, el consistorio roquetero no ha dudado en reconocer a aquellas figuras que han sido fundamentales en su desarrollo como Antonio Serrano, antiguo director de las Jornadas de Teatro 'Siglo de Oro'.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, recordó el gran prestigio de las Jornadas en toda España "y no es por casualidad, es fruto de una programación muy trabajada que se prolonga en el tiempo. Por eso, creo que las instituciones debemos estar ahí, apoyando algo nuestro, que ha alcanzado un merecido prestigio y, lo que no es cuestión menor, que está alcance de todo los públicos. Creo que estas jornadas deben aunar voluntades, pero, por desgracia, sólo con buenas palabras no se subsiste en la vida. Hay que implicarse económicamente y el Ayuntamiento de Almería, como el de Roquetas, como la Diputación o la Universidad, lo hacemos con este convenio", dijo.

En concreto, en lo que al Ayuntamiento de Almería se refiere, en virtud del convenio, realizará una aportación económica de 33.500 euros destinados a la contratación de compañías de teatro, Dirección Artística y Gerencia de las Jornadas y, además, se realizarán otras aportaciones como la cesión de taquilla municipal para venta anticipada de entradas; maquetación del programa de mano y dossier de las Jornadas y utilización de los soportes publicitarios propios; cesión de una línea de mupis en la ciudad de Almería y cuñas de radio para mayor difusión; asesoramiento técnico del personal del Área de Cultura, Educación y Tradiciones a la Dirección y a la Gerencia de las Jornadas del Teatro Siglo de Oro; y la cesión del Auditorio Municipal Maestro Padilla, el Teatro Apolo y la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) para cuantas representaciones y actividades sean necesarias, con la correspondiente dotación técnica y de personal.