Almería se echa a la calle para vivir con alegría un Carnaval muy 'veneciano'

Almería se volcó con Il Carnevale, la fiesta en la calle organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y FEMACA, para celebrar el Carnaval en la calle. A lo largo de la tarde y noche de ayer el Paseo de la ciudad se llenó de disfraces, almerienses, niños y mayores, atracciones, pasacalles, música, y múltiples actividades.

La concejala de Cultura, Ana Martínez Labella, afirmaba que "los almerienses hemos salido a la calle a compartir la alegría de estas fiestas, en un fin de semana repleto de propuestas como la final de hoy en el Teatro Cervantes, y pantallas en el exterior para ver también la final, o el desfile del domingo".

La elección de María del Mar Ferre como Diosa del Carnaval fue el paso previo al pregón por parte de Curro Verdegay, gerente del Teatro Cervantes y Kuver Producciones, que realizó un pregón divertido y reivindicativo, en el que animó a ser atrevidos. "Mi vida cambió el día que decidí ser más valiente, el día que decidí no arrepentirme de no hacer cosas, sino de hacerlas. Y eso es lo que os deseo a los carnavaleros y a los almerienses, que seáis más valientes, que os la juguéis".

En el pregón recordó sus orígenes, "mi abuelo era 'pescaero' en la plaza, mi otro abuelo pasaba todo el día en el camión, mi padre siempre defendiendo la historia viva de esta ciudad y mi madre ha sido la mejor maestra que he conocido, en Pescadería y La Chanca. Yo soy de barrio". Y continuó confesando que "el Carnaval es una de nuestras fiestas favoritas, nos convertimos en el superhéroe que más nos gusta, en la princesa del cuento, la ilusión y la fantasía se apodera de nuestras vidas". En esta línea, se alegra de que "algo está cambiando en el Carnaval. La calle comienza a despertar, la final ha vuelto al Cervantes, los carnavaleros comienzan a ponerse las pilas".

Y confesó que los almerienses debemos ser más autocríticos. "No me gusta esa gente que dice que en Almería nunca hay nada que hacer, no me gusta que tengamos miedo de hacer actividades en la calle porque cada vez hay más gente que se molesta, no me gusta que a veces exista mal rollo entre los carnavaleros".

Y siguió lamentando la lentitud de toda la sociedad para poder resolver temas endémicos de Almería como la protección de la Alcazaba, la llegada del AVE, un precio más económico para viajar en avión a Madrid o la construcción del Materno Infantil.

En la última fase de su pregón, regresó a la alegría. "Es hora de desconectar, de dejar los problemas a un lado y salir a la calle".

Il Carnevale comenzó con las canciones de los niños más pequeños, todos ellos alumnos del Aula Creativa de Música Tam Tam, que vestidos de gondoleros interpretaron con violines y otros instrumentos varios temas y concluyeron con una divertida chirigota. Le siguieron los superhéroes. Y paralelamente, en el EMMA, el Carnaval Infantil, con tres agrupaciones.

Por la tarde, se celebró la elección de la Diosa de Carnaval, que ganó María del Mar Ferre con el disfraz Marengo. La diosa destacaba que "es un homenaje a mi abuelo Miguel Guijarro, pescador que falleció recientemente. Las conchas que decoran el vestido las fue recogiendo en vida mi abuelo". La Ninfa fue para Carlos Rodríguez, con un disfraz de Candy Pop.