Alumnos de Escuelas de Arte de toda España exponen en Almería

El Claustro inferior del patio de la Escuela de Arte de Almería acoge hasta el día 17 de este mes la exposición de los Premios a la Excelencia en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño que convoca la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño.

Estos premios significan un reconocimiento de los Proyectos Finales de los alumnos de todas las Escuelas de Arte y Superiores de España.

Se establecen tres categorías en función de los niveles de estudios de la amplia oferta que se ofrece en este tipo de escuelas: Obra Final de Ciclo Formativo de Grado Medio. Proyecto Final de Ciclo Formativo de Grado Superior. Proyecto Final ESD o Trabajo fin de Grado para Estudios Superiores.

En la exposición se puede ver el trabajo ganador y los finalistas del Ciclo Formativo de Grado Medio. El premio recayó en la obra Mural a Sarriá de Ter de Clàudia Pérez Sala de la EASD de Olot. Los finalistas fueron Primavera Sound "In Live we Trust" de Adrian Amoretty Cabello de la ESDA Llotja de Barcelona y El presagio de las aves de Rubén Cañizares Martín de la Escuela de Arte Pedro Almodóvar de Ciudad Real.

En el Ciclo Formativo de Grado Superior, el premio fue para Extrarradios, miradas a 9,90 de José Navarrete de la EASD Serra i Abella de l'Hospitalet. Los finalistas fueron Torre de Pisa de Alejandro Delgado de la Escuela de Arte 10 de Madrid; Tales of The Unexpected de Gonzalo Martínez Moreno de la Escuela de Arte de Murcia; Ruido Blanco de Mario M. Martínez de la Escuela de Arte de Oviedo y RCR Workshop Arquitectura y Paisaje de Dèlia Martínez de la EASD de Olot.

En Enseñanzas Artísticas Superiores, el premio fue para Demencia de Alzheimer de Sergio Durango Izquierdo de la EASD de Tenerife. Los finalistas fueron Club Náutico Cala Gamba de Feliu Rullan Juan de la ESD de las Islas Baleares; El género. Género, estereotipos y discriminación de Judit Musachs Jiménez de la ESDAP Cataluña (l'Hospitalet); A different Way to Follow Trends de Maria Zaguirre de la ESDAP Cataluña(Llotja) y Protágoras. ElCosmos & Gaia de Carlos del Barrio Yagüe de la EASD Soria.

Destacar que en la exposición hay un trabajo seleccionado de un almeriense. Se trata de la obra Panier Alimentaire de Julio Beltrán Martín,que es un carrito de cocina móvil. Beltrán pertenece al Ciclo Formativo Superior de Mobiliario de la Familia Profesional de Diseño Industrial de la Escuela de Arte de Almería. Su obra está entre las 50 mejores de toda España.