Antonio José desata la locura entre sus fans en su concierto en Roquetas

Menudo concierto se vivió el sábado en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Antonio José, el ganador de La Voz 3, llegaba a Roquetas para presentar su último trabajo Senti2 con todas las entradas agotadas. Era el último concierto de primavera en este espacio escénico donde no cabía un alfiler en una noche bastante calurosa.

Para comenzar el concierto se oyó un fuerte grito del artista. Decía Roquetas. Ese fue el inicio de una actuación que rondó las dos horas y que dejó constancia del cariño que le tienes sus fans al cantante. Curioso, pero el público se sabía de memoria todas las canciones del repertorio.

El artista ofreció un extenso repertorio e invitó a Bárbara de La Voz Kids a cantar

Comenzaba el concierto, donde Antonio José brindó canciones de su anterior disco El Viaje como Aquí estoy yo o Eclipse. A lo largo de la noche también sonaron canciones como Vivir o morir. Por si llegamos a tiempo, Dime si serias capaz y Cuéntale al hambre.

El artista se mostró encantado de poder actuar en Roquetas de Mar. "Tenía muchas ganas de volver a un escenario, tenía ganas de sentir el calor y el cariño de todos vosotros. Gracias por abrirme las puertas de vuestra casa. Han sido muchos los minutos que hemos pasado para preparar algo bonito. Hemos puesto toda la carne en el asador para que todo quedara de la manera que todos queríamos", dijo.

"El tiempo es una palabra que significa mucho para mí, ya que el tiempo me ha enseñado que hay que saber esperar tu momento, el tiempo me ha enseñado que no todo llega cuando tú quieres que llegue y el tiempo me ha abierto las puertas a un sueño que desde muy niño lo he estado persiguiendo. Hoy me siento afortunado y puedo decir que me siento un privilegiado por hacer lo que más amo en la vida que es hacer música", dijo el artista cordobés.

El cantante tenía a su familia entre el público en el Teatro Auditorio de Roquetas. Desde el primer momento, con un ambiente muy caldeado, Antonio José se entregó totalmente, mostrando además su simpatía. Otro gran momento de la noche fue cuando se subió al escenario la joven Bárbara de La Voz Kids para cantar con Antonio José.

A lo largo de la noche también sonaron temas como Aquí estoy yo, Tu vida, Esto no acabará y Dime que me esperas. La noche encendida también sonaba en la voz de Antonio José, un tema muy especial de su álbum Senti2.

Hay canciones que marcan en los trabajos discográficos de los artistas, y sin duda, Contigo es una de ellas. El público se sabía la letra de ese tema. En un concierto de Antonio José no podía faltar el tema De qué manera que provocó la locura entre sus fans.

Entre tantos sentimientos a flor de piel, también había canciones donde el público se venía arriba como Respirar de ti. El concierto llegaba a su fin con Tú me obligaste, donde Antonio José presentaba a la banda que lo acompaña en estos conciertos. Concierto apoteósico.