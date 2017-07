Antonio Najarro y Olga Pericet muestran su sabiduría en la danza

Una de las novedades más destacadas del 51º Festival de Flamenco de Almería es la inclusión del Festival Internacional de Danza, en colaboración con la Asociación Indanza.

De esta manera, ambos eventos refuerzan sus lazos compartiendo sinergias, como el que lleva a que la ciudad y los alumnos de danza española y baile flamenco cuenten esta semana con la presencia de dos indiscutibles referentes para estas disciplinas, como el director del Ballet Nacional, Antonio Najarro, o la prestigiosa bailaora Olga Pericet, que impartirán dos clases magistrales en la tarde del viernes, 14 de julio, y un taller coreográfico que concluirá el domingo, día 16, mostrando el resultado final al público que asista a la Plaza de la Catedral en la velada en la que compartirán cartel con la cantaora onubense Rocío Márquez y los bailaores almerienses Julio Ruiz y Rocío Garrido.

El consistorio ha hecho una gran apuesta por potenciar la parte didáctica del flamenco

La concejala del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, dio la bienvenida a los dos grandes artistas y deseó "que los asistentes al taller y a la clase magistral aprovechen la excelente oportunidad que tienen para escuchar y trabajar con dos maestros de la danza como Olga y Antonio. Olga Pericet es uno de los nombres imprescindibles de la danza española actual y Antonio Najarro, al que el año pasado se le concedió la Zapatilla de Plata de Indanza, es uno de los mejores embajadores de nuestra danza en todo el mundo. Creo que su participación elevan el caché del Festival, del que podemos sentirnos muy orgullosos".

Por su parte, el diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, indicó que "a la gran iniciativa y trayectoria que tiene el Festival de Flamenco en nuestra provincia se suma, este año, la gran idea de hacerlo coincidir con el Festival Indanza y ofrecer un certamen completo de gran nivel, que pocas ciudades del país pueden presumir de contar con este cartel. Un proyecto que es bueno para la provincia y en el que la Diputación siempre estará apoyando iniciativas como ésta, que contribuyan a consolidar la oferta cultural de provincia dentro de la agenda y del panorama artístico nacional".

Tanto Olga Pericet como Antonio Najarro y Daniel Doña, que también forma parte del jurado del Concurso Internacional de Danza Española y Baile Flamenco que comenzó ayer con las rondas preliminares y que hoy celebrará, a partir de las 19 horas, la gran final en el Teatro Apolo, destacaron la importante apuesta que está realizando la ciudad de Almería en dar realce a las disciplinas de la danza española y el baile flamenco.

"Que un festival siga existiendo tras tantos años y que además se preste atención a la danza, me parece increíble y estar aquí apoyando esa causa común me hace estar viva. Es lo que he sentido en el primer contacto con las alumnas, una participación, entusiasmo y un gran respeto y se nota que se mueve la cultura, en la actitud del alumnado. Es un punto de partida muy bueno".

Sin duda, el Festival ha apostado muy fuerte por la danza también y por ello ha reunido a lo mejor del panorama nacional en su faceta mas didáctica.