Araceli Sobrino reúne a 15 mujeres vinculadas a la agricultura en un libro

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Francisca Serrano, participa hoy en el acto de presentación del libro Mujeres de Tierra Almerienses, de la autora Araceli Sobrino Martínez. El acto tendrá lugar en el Museo de Almería a partir de las 18:30 horas.

Araceli Sobrino, escritora nacida en Laroya apunta que con esta nueva obra pretende fundamentalmente "visibilizar a las mujeres que trabajan en el sector primario como son la agricultura y la ganadería, que son profesiones muy estereotipadas y por tanto mal llamadas profesiones masculinas, cuando es notorio que la presencia de la mujer en estos sectores, y no solo como mano de obra, sino como empresarias que se enfrentan cada día a los mismos problemas que los hombres empresarios; ellas, además de ser madres, esposas y cuidadoras en muchos casos, desempeñan sus obligaciones con el doble trabajo y responsabilidad que eso supone y a pesar de eso están ahí asumiendo retos, demostrando que ser del género femenino no tiene nada que ver con la capacidad física o intelectual para marcase unos objetivos e ir a por ellos".

Las protagonistas de este libro estarán hoy presentes en el acto de presentación

En la obra reúne la historia personal de quince mujeres, trabajo que le ha llevado más de un año. "Lo empecé a finales de 2015. El libro se presenta como un viaje que hago por la provincia para ir al encuentro de estas mujeres, me ha interesado también el contexto social e histórico de cada lugar de residencia de ellas. Es importante reseñar que buena parte de las protagonistas viven en pequeños pueblos, lo que me gusta destacar por esa doble finalidad que cumplen al vivir ahí, pues de todos es sabido que la mujer es la que con su decisión de mantenerse en el lugar de sus raíces se evita que muchos pueblos pierdan población, a la vez que con su ejemplo las nuevas generaciones las imiten. Sobra decir que todas ellas están muy satisfechas con la calidad de vida que la tierra les ofrece".

La idea de escribir este libro surge en Araceli Sobrino como un proceso lógico en su trayectoria como escritora. "En mis novelas siempre hago a la mujer protagonista en la historia que cuento, y en esta ocasión he dejado a un lado la ficción para observar el mundo femenino que me rodea. Viviendo en Almerimar donde por población las mujeres empresarias agrícolas se cuentan por cientos yo no puedo estar ajena a esa realidad. Y de ahí surge la idea".

En esta obra aparecen reflejadas la vida de Santiaga Sánchez Porcel, empresaria de ganadería y Ecoturismo de Chirivel, Cati Casanova Arcas, Formadora en IFAPA de Vélez Blanco; Carmen Román Reche, empresaria de Insumos para agricultura ecológica de Chirivel; Antonia Medina Ujaldón, empresaria de Turismo Rural de Laroya; Isabel Sáez Martínez, empresaria Productora de mermelada de Chercos; Virginia Bosquet Rodríguez, empresaria enóloga de Laujar.

También son protagonistas Remedios Ramos Agüera, empresaria Oleicultora de Lubrín; Angelina y Engracia Cano, Agricultoras de Jauro-Antas; María del Carmen Navarro Asensio, empresaria de ganadería de Guazamara; Vicky Schwarzer Fernández, botánica de Vícar; Inmaculada Idáñez Vargas, empresaria Agrícola de La Cañada; María de los Ángeles Mingorance Figueredo, empresaria Agrícola de Balerma; Manuela Pérez López, empresaria Agrícola de Matagorda; Soraya Fernández Espinosa, Ingeniera Técnica Agrícola de Almerimar; Dolores Gómez Ferrón, empresaria Agrícola y Agroturismo de El Ejido.

Sobrino apunta que "no puedo decir que unas me hayan sorprendido más que otras, es cierto que cada una de ellas tiene ese pequeño momento decisivo en su vida que llega acompañado de razones, y que es precisamente lo que hace que cada historia sea digna de ser contada, sobre todo, para que sirva de ejemplo a otras mujeres".

Las protagonistas del libro están muy contentas con esta publicación. "La verdad es que hay expectación, algunas de ellas no han querido tener el libro hasta el momento de la presentación a la que van a asistir las protagonistas. Otras no han resistido la tentación y ya lo han visto y leído, y puedo decir que el libro cumple las expectativas con las que fue concebido según sus palabras". Una obra necesaria donde Araceli Sobrino ha puesto el corazón.