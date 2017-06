La parlamentaria Aránzazu Martín denuncia que la Junta "solo se acuerda del Cable Inglés en época electoral'

La parlamentaria almeriense Aránzazu Martín denunció ayer que la Junta de Andalucía "sigue sin comprometerse con el Cable Inglés" y considera "una tomadura de pelo a los almerienses" que el gobierno andaluz sólo se acuerde "en época electoral" de uno de los monumentos de arqueología industrial más importantes de Europa.

El Partido Popular preguntaba al nuevo consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, en el Pleno del Parlamento por los planes de la Junta para este Bien de Interés Cultural "y su debut, y la del nuevo gobierno andaluz, con la provincia no ha podido ser peor y no augura nada bueno, ya que se ha dedicado a echar balones fuera para no asumir su responsabilidad con el patrimonio de nuestra provincia".

Martín recordó al consejero el anuncio por parte de la Junta de la ejecución de la primera fase de las obras de rehabilitación en 2001 para estar acabada en 2004, "coincidiendo con la celebración de elecciones autonómicas en Andalucía. Luego en 2008, año electoral, y finalmente se inician en 2011 para terminar en 2012, por supuesto, año electoral también, y yo me pregunto que, si no es de su competencia, ¿Por qué el Gobierno andaluz lo anuncia a bombo y platillo cada elecciones?" dijo.

La parlamentaria popular recordó también la partida de 18 millones de euros que se anunció por parte de la Junta "cuando era o no de su competencia este BIC"; e incidió en que para los almerienses el Cable "no es sólo un signo de identidad de lo que una vez fue la capital de Almería, es también un potencial económico que se está desperdiciando para los almerienses. Pero además es un Bien de Interés Cultural de Andalucía, y es competencia de la Junta ponerlo en valor y rehabilitarlo".

Martín dejó entrever que la Junta se acuerda del Cable cuando vienen elecciones.