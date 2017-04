Audiciones con éxito de alumnos de la Escuela de Música roquetera

La Escuela Municipal de Música de Roquetas ha celebrado los conciertos de fin del trimestre a lo largo de la pasada semana. El pasado martes tuvo lugar el concierto de percusión y Viento Metal. Participó la Orquesta Orff formada por Adrián Cayetano Martínez, Lourdes Fernández, Marta Aguayo, Raúl Muñoz, Xalo Varela y David Salvador. Interpretaron Star Wars de J. Williams, 'Tribu' de E. Sejourne, Ciranda Cirandiña de N. Rosauro, Improvised by we de los alumnos y Yellow Submarine de The Beatles.

Seguidamente actuó la Brass Band con Claudio y Claudio Jr. Blázquez, Josefina Sabio, Samuel Carvajal, César Martín, Santiago Rosseau, Kitty y Laura Dembele, Pepe Magán, Salvador Lupión, José L. Maldonado, Martina y Andrés Gómez, David, Francisco y Ángel Clarés, Juan A. Poyatos, Blanca y Paco Góngora, Miguel López, Rubén Kraakman, Nicolás Montiel, Ángel Cañadas, Dani Magaña, Nico Chiva, Lucía Vargas, Alberto Alcolea, Pablo Sánchez, María del Pino, Mar Martínez, Juan Caro y Juan L. López. Interpretaron What a wonderful world de Pusceddu, María de Bernstein y Mickey Mouse March de Lowden.

La tercera formación fue un grupo de percusión con la participación de Elena Sabio, Rubén Artero, Juan Caro, Elena Blázquez, Juan Luis López, Adrián Martínez, Diego Sánchez, Encarna Martínez y Joaquín Fernández. Interpretaron Cabo Frío de M. Schmitt, Pop Medley con arreglos de Joaquín Fernández, Afro Blue de Mongo Santamaría y Rudie Batuque de Julie Hill.

Esa misma tarde tuvo lugar el concierto de la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música que interpretaron Hosanna in Excelsis de Óscar Navarro y Mi amargura de Víctor M. Ferrer. En la segunda parte del concierto interpretaron Hallelujah de Leonard Cohen, We are the World de Michael Jackson, Bon Jovi Rock mix, Deep Purple Medley. La formación estuvo dirigida por Ginés Martínez.

El miércoles se llevó a cabo la audición de piano con la participación de los alumnos Javier Fernández, Lucía Grasa, Beatriz R. Dulca, David Dulca, Verónica Fernández, Natalia Baños, Ariadna Delgado, Laura L. Gómez, Silvia Castro, Paula Márquez, José C. Ortiz, Héctor Carrasco, Alejandra García, Aroa Salaño, Laura Cerrudo, Elena Leiva, Alejandra Valero, Inma Cortés, Mar Vizcaíno, Carolina Gea, Luis Góngora, Victoria Cárdenas, Diego J. Frutos, Manuel Mata, Raquel Escobar, María Isabel Cortés, Virginia Llena, Nicolás Sánchez, Mar Guillén y Adrián Maldonado.

El mismo miércoles tuvo lugar el concierto de Agrupaciones Orquestales. En primer lugar actuó la Orquesta Infantil de Guitarras que interpretó Brindis de La Traviata de Verdi. Luego pasaron por el escenario la Orquesta de Guitarras que hicieron Vertigogo de C. Edison y Beat it de Michael Jackson. La Orquesta Infantil de Cuerda hizo Color of the wind (BSO Pocahontas), Titanic y On the wing. La Orquesta de Flautas interpretó Sonata Op. 3 nº 6 de J.J. Quantz. La Orquesta infantil de clarinetes hizo Lent de P. Max Dubois y Carrillon de P. Max Dubois.

Cerró el concierto la orquesta de clarinetes que hicieron 7 Symphonie Op 92Adagio de Beethoven y Variazioni in Blue de J de Haan.

El jueves, tuvo lugar el concierto de alumnos de guitarra donde participaron Francisco Javier Martínez, José Ignacio Santiago, Hugo Torres, Lourdes Fernández, Martina Álvarez, Marta Aguayo, Carla Alcolea, Jesús Olmo, Roberto Torres, Roberto Heyes, Bruno Kraakman, Juan Diego Miras, Leonora Liria, Adriana Liria, María Carmen Magán, David Valverde, Sara Fernández, Lucía Dámaso, Carmen Castaño, Hugo Villanueva, Hugo Márquez, Lucía Kuijpers, Iballa Maciá, Ariadna Antón, Begoña Pérez, Javier Galetti, Laura González, María García, María Rubio, Sara Bretones, Amanda Pérez, África Guerrero, Sava Susic, Álvaro Leiva y Vera Silva.