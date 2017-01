Beba Pérez, nueva directora del Museo Arqueológico de Almería

La Junta de Andalucía ha nombrado como nueva directora del Museo Arqueológico de Almería a María Isabel Pérez Bernárdez 'Beba Pérez', quien hasta ahora ocupaba un puesto como conservadora del mismo centro y quien presentó la única candidatura para dirigir este centro que, hasta hace pocas semanas, estaba a cargo del actual director del Conjunto Monumental de La Alcazaba, Arturo del Pino.

Fuentes del Gobierno andaluz aseguraban ayer que la nueva directora es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada, con postgrado en Gestión del Patrimonio Cultural y formación especializada en museología, arqueología, conservación del patrimonio cultural, educación patrimonial y comunicación cultural.

Nacida en Almuñécar (Granada) en 1978, ha trabajado como gestora cultural en diferentes empresas dedicadas a la difusión e interpretación patrimonio. Funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Patrimonio Histórico desde 2007, ha desarrollado su carrera administrativa en diferentes puestos de la Consejería de Cultura.

Así, ha prestado servicios en Córdoba en el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, para llegar en 2008 a la Delegación de Cultura en Almería, trabajando en el Departamento de Protección del Patrimonio Histórico y como Asesora de Fomento y Promoción en el Servicio de Instituciones y Programas Culturales. Desde 2013 es asesora de Conservación e Investigación en el Museo de Almería, siendo responsable de Difusión, Educación y Comunicación del mismo.

Pérez Bernárdez tomará posesión de su plaza próximamente, si bien contra la resolución de adjudicación del puesto por libre designación publicada este miércoles en BOJA cabe recurso de reposición ante la Viceconsejería de Turismo y Deporte.

La plaza para cubrir la dirección del museo fue convocada mediante anuncio en el BOJA el pasado 11 de noviembre. El puesto está reservado a personal funcionario del grupo A1 y conlleva aparejado un complemento específico de 16.113,18 euros, según recoge el anuncio. Beba Pérez señalaba en su facebook que "tuve la suerte hace menos de cuatro años de llegar al Museo de Almería, allí un grupo magnífico de profesionales hacen día a día que todos sintamos el Museo como nuestro. Un espacio de cultura, de arqueología y de memoria hecho entre todos para todos".

"En estos años he aprendido muchísimo a su lado y no voy a nombrarlos porque de todos he aprendido algo y seguiré aprendiendo mucho, sé que dan lo mejor día a día. Somos afortunados de poder trabajar y vivir este espacio con nuestros visitantes", apuntaba la nueva directora.

"Ganas e ideas no van a faltar" sostenía Beba Pérez, al tiempo que mantenía que "a la provincia de Almería solo le faltaba un techo para ser un inmenso museo de historia y protohistoria y en el Museo de Almería lo encontró. Un referente en contar la arqueología y la prehistoria y con un enorme valor didáctico. Porque el futuro de nuestro patrimonio es la educación" decía.