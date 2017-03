La compañía Brum Tao presenta el día 19 el espectáculo 'Samurai of the Drums' en El Ejido

El Teatro Auditorio de El Ejido será uno de los grandes escenarios españoles en los que la compañía Tao representará su última gran superproducción, The Samurai of the Drums. Sin duda, uno de los espectáculos más innovadores y modernos del momento, que está gozando de un gran éxito con más de siete millones de espectadores por todo el mundo.

Esta cita cultural, que tendrá lugar el próximo 19 de marzo a partir de las siete de la tarde, se convierte en una de las propuestas más atractivas de la programación municipal 'Invierno-Primavera 2016' y es que, por primera vez, la ciudad acoge show en el que el arte de la percusión japonesa será el gran protagonista.

Con una precisión extraordinaria, mucha energía y vigor; los músicos y bailarines darán forma a una superproducción que brillará por sus acrobacias y por hacer sonar los tambores Wadaiko que, con un diámetro de hasta 1,7 metros y más de 400 kilos de peso, harán vibrar al Auditorio.

La obra, en la que se mezclará el ritmo meditativo y una dinámica guerra musical con una coreografía meticulosamente sincronizada, recoge uno de los grandes tesoros culturales del país nipón; convirtiéndose, por tanto, en una cita ineludible.

La compañía Drum Tao nació hace 13 años y ha trabajado desde entonces para dar forma a una representación inédita, hasta entonces, en el mundo del Wadaiko. Ello le ha valido 'VI Premio del Comisionado de la Agencia de Turismo en Japón' y premio a la 'Extraordinaria Contribución Cultural' de la prefectura de Oita. Recordar que fue grupo invitado en los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010, donde agotaron las entradas en todas y cada una de sus actuaciones en su primera gira norteamericana por 44 ciudades.